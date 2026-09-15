Le Vietnam accélère l’identification ADN des restes de soldats morts pour la Patrie

Hanoï (VNA) – La secrétaire du Comité central du Parti, Pham Thi Thanh Tra, vice-Première ministre et présidente du Comité de pilotage national chargé de la recherche, de la collecte et de l’identification des restes de martyrs (Comité de pilotage 515), a travaillé le 14 septembre avec l’organe permanent de ce comité afin d’évaluer les résultats des expertises ADN et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées.

Selon le ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la campagne de 500 jours et nuits, les unités concernées doivent effectuer des expertises ADN sur 18 000 échantillons de restes, dont plus de 17 000 ont été prélevés avant l’entrée en vigueur de la Résolution n° 26/2026/NQ-CP. Pour 2026, l’objectif est de procéder à l’expertise de 9 000 échantillons reçus avant le 1er juillet 2025.

Quatre organismes disposent d’unités spécialisées dans les expertises ADN : l’Institut de médecine légale militaire du ministère de la Défense, l’Institut des sciences criminelles du ministère de la Sécurité publique, l’Institut national de médecine légale du ministère de la Santé et l’Institut de biologie de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam.

Cependant, au 14 septembre, seuls 210 échantillons avaient fait l’objet d’une expertise, permettant de confirmer dix identifications. Ce retard s’explique principalement par l’allocation tardive des financements, intervenue en août 2026, les unités concernées étant encore engagées dans les procédures d’achat des produits et équipements nécessaires aux analyses.

Les difficultés tiennent également à l’ancienneté des restes, souvent déplacés à plusieurs reprises, ainsi qu’au climat chaud et humide, qui entraîne une forte dégradation de l’ADN. De nombreux proches des martyrs sont par ailleurs âgés ou décédés, ce qui complique le prélèvement d’échantillons de référence. La méthode traditionnelle d’analyse de l’ADN mitochondrial présente également des limites en termes de durée et de taux de correspondance, tandis que les nouvelles technologies, bien qu’ayant été testées avec des résultats positifs, ne sont pas encore déployées de manière uniforme.

La vice-Première ministre a demandé d’achever avant le 30 novembre le prélèvement des restes encore dépourvus d’informations et de poursuivre la recherche, la collecte et la conservation des restes de martyrs. L’objectif fixé est d’achever, d’ici au 27 juillet 2027, l’expertise ADN des 18 000 échantillons.

Elle a également demandé d’accélérer en 2026 le prélèvement d’échantillons biologiques auprès des proches selon la lignée paternelle et de construire rapidement une banque destinée à conserver environ deux millions d’échantillons pendant au moins 50 ans.

Concernant les ressources et les équipements, Vingroup soutiendra la mise en place de quatre chaînes d’expertise ADN et des laboratoires correspondants, tandis que le budget de l’État financera en priorité les infrastructures et équipements nécessaires à l’Institut de médecine légale militaire et à l’Institut des sciences criminelles.

Les unités concernées devront, en coopération avec Vingroup, finaliser avant le 25 septembre les plans d’installation, de réception et de mise en service des nouvelles chaînes, prévues en octobre. L’Académie des sciences et technologies du Vietnam coordonnera également la formation du personnel afin de permettre aux unités concernées de maîtriser les nouvelles technologies.

Enfin, le ministère de la Sécurité publique est chargé de perfectionner et d’interconnecter les systèmes de données ADN des restes de martyrs et des proches, afin de disposer d’un système unifié et partagé, contribuant à accélérer et à fiabiliser l’identification des martyrs.- VNA

​