Les enfants de 5 à 6 ans bénéficient d’aides aux frais de scolarité

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Tien Chau, au nom du gouvernement, a signé le décret n° 353/2026/NĐ-CP relatif à la généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 à 6 ans, à l’enseignement obligatoire et à l’alphabétisation. Le décret entrera en vigueur le 1er novembre 2026.

Garantir les conditions de généralisation de l’éducation préscolaire

Selon le décret, la généralisation de l’éducation préscolaire concerne les enfants âgés de 5 à 6 ans qui n’ont pas encore achevé le programme d’éducation préscolaire. Celui-ci est mis en œuvre conformément au programme promulgué par le ministre de l’Éducation et de la Formation, au sein des établissements relevant du système éducatif national ainsi que des établissements d’enseignement des forces armées, conformément à la législation en vigueur.

L’État donne la priorité aux investissements et garantit les conditions nécessaires à la généralisation de l’éducation préscolaire pour cette tranche d’âge. Les enfants concernés bénéficient de mesures d’exonération, de réduction ou de soutien aux frais de scolarité, ainsi que d’aides aux frais d’études et d’autres dispositifs prévus par la législation en matière d’éducation, d’enfance, de handicap, de politiques ethniques et d’aide sociale.

Les enseignants, les personnels de direction des établissements d’enseignement et les personnes mobilisées pour participer à ce programme bénéficient également de régimes et de politiques adaptés à leurs fonctions, à leurs missions et à leur lieu d’affectation.

Le décret encourage par ailleurs la participation des organismes, entreprises, communautés locales, organisations internationales, étrangers et Vietnamiens résidant à l’étranger à travers des investissements, financements, aides et soutiens. Ceux-ci peuvent bénéficier de mesures d’encouragement et d’incitations conformément aux dispositions légales en vigueur.

Enfants de la classe de l’établissement préscolaire privé indépendant Sao Bien (quartier de Ha Long, province de Quang Ninh). Photo: VNA

Des critères précis pour les localités

Le décret fixe également les critères de reconnaissance des normes de généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 à 6 ans.

Au niveau individuel, l’enfant doit avoir achevé le programme d’éducation préscolaire destiné à cette tranche d’âge.

Au niveau communal, le taux de scolarisation des enfants de 5 à 6 ans doit atteindre au moins 95 %, ou 90 % dans les communes confrontées à des conditions socio-économiques particulièrement difficiles. Le taux annuel d’enfants ayant achevé le programme doit atteindre respectivement 85 % et 80 %.

Pour les provinces et les villes placées sous l'autorité centrale, au moins 90 % des communes doivent être reconnues comme répondant aux normes de généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 à 6 ans.

Le décret n° 353/2026/NĐ-CP prendra effet à compter du 1er novembre 2026. -VNA