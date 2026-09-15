Société

Les enfants de 5 à 6 ans bénéficient d’aides aux frais de scolarité

Le décret n° 353/2026/NĐ-CP prévoit des mesures d’exonération, de réduction et de soutien aux frais de scolarité pour les enfants de 5 à 6 ans dans le cadre de la généralisation de l’éducation préscolaire, tout en fixant des critères précis pour les localités.

Les enseignantes et les enfants de l’école maternelle Hoa Hong (quartier de Ha Giang 2, province de Tuyen Quang) célèbrent le 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026). Photo: VNA
Les enseignantes et les enfants de l’école maternelle Hoa Hong (quartier de Ha Giang 2, province de Tuyen Quang) célèbrent le 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Tien Chau, au nom du gouvernement, a signé le décret n° 353/2026/NĐ-CP relatif à la généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 à 6 ans, à l’enseignement obligatoire et à l’alphabétisation. Le décret entrera en vigueur le 1er novembre 2026.

Garantir les conditions de généralisation de l’éducation préscolaire

Selon le décret, la généralisation de l’éducation préscolaire concerne les enfants âgés de 5 à 6 ans qui n’ont pas encore achevé le programme d’éducation préscolaire. Celui-ci est mis en œuvre conformément au programme promulgué par le ministre de l’Éducation et de la Formation, au sein des établissements relevant du système éducatif national ainsi que des établissements d’enseignement des forces armées, conformément à la législation en vigueur.

L’État donne la priorité aux investissements et garantit les conditions nécessaires à la généralisation de l’éducation préscolaire pour cette tranche d’âge. Les enfants concernés bénéficient de mesures d’exonération, de réduction ou de soutien aux frais de scolarité, ainsi que d’aides aux frais d’études et d’autres dispositifs prévus par la législation en matière d’éducation, d’enfance, de handicap, de politiques ethniques et d’aide sociale.

Les enseignants, les personnels de direction des établissements d’enseignement et les personnes mobilisées pour participer à ce programme bénéficient également de régimes et de politiques adaptés à leurs fonctions, à leurs missions et à leur lieu d’affectation.

Le décret encourage par ailleurs la participation des organismes, entreprises, communautés locales, organisations internationales, étrangers et Vietnamiens résidant à l’étranger à travers des investissements, financements, aides et soutiens. Ceux-ci peuvent bénéficier de mesures d’encouragement et d’incitations conformément aux dispositions légales en vigueur.

vnanet-quang-ninh.jpg
Enfants de la classe de l’établissement préscolaire privé indépendant Sao Bien (quartier de Ha Long, province de Quang Ninh). Photo: VNA

Des critères précis pour les localités

Le décret fixe également les critères de reconnaissance des normes de généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 à 6 ans.

Au niveau individuel, l’enfant doit avoir achevé le programme d’éducation préscolaire destiné à cette tranche d’âge.

Au niveau communal, le taux de scolarisation des enfants de 5 à 6 ans doit atteindre au moins 95 %, ou 90 % dans les communes confrontées à des conditions socio-économiques particulièrement difficiles. Le taux annuel d’enfants ayant achevé le programme doit atteindre respectivement 85 % et 80 %.

Pour les provinces et les villes placées sous l'autorité centrale, au moins 90 % des communes doivent être reconnues comme répondant aux normes de généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 à 6 ans.

Le décret n° 353/2026/NĐ-CP prendra effet à compter du 1er novembre 2026. -VNA

#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #enfants #aides #frais de scolarité
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Éducation-Formation

Sur le même sujet

Photo d'illustration : VNA

Adoption des résolutions sur la gratuité et le soutien aux frais de scolarité

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a signé la promulgation de la Résolution n°217/2025/QH15, portant sur l’exonération et le soutien aux frais de scolarité pour les enfants d’âge préscolaire, les élèves de l’enseignement général ainsi que les apprenants suivant un programme d’enseignement général dans les établissements relevant du système éducatif national.

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.