Le leader du Parti To Lam rencontre des représentants de l'UOAV

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rencontré les membres du Comité exécutif de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (UOAV) pour le 7e mandat (2026-2031). Lors de la rencontre, les représentants du Comité exécutif de l’Union ont présenté les résultats du Congrès et proposé les grandes orientations pour le mandat 2026-2031. S’exprimant à cette occasion, To Lam a souligné que les résultats obtenus au cours du mandat précédent étaient très précieux, mais qu’il importait surtout d’en tirer les enseignements afin de définir une vision stratégique et des méthodes de travail plus efficaces.



Pour cette nouvelle étape, la diplomatie populaire ne doit pas se limiter à élargir les relations, mais doit aussi construire des réseaux approfondis et mobiliser des ressources concrètes au service du développement national. Il s’agit de passer de relations fondées sur la simple proximité à des relations substantielles et efficaces, contribuant à renforcer la puissance du Vietnam et permettant aux experts et aux communautés d’initier des projets mutuellement bénéfiques. To Lam a demandé que la prise de conscience du rôle de la diplomatie populaire soit renforcée auprès de chaque cadre et membre des organisations affiliées. L’Union doit jouer activement son rôle de conseil et le démontrer par des résultats concrets. La diplomatie populaire peut ouvrir un canal de dialogue complémentaire et flexible pour traiter les questions complexes, tout en recueillant et en analysant des informations multidimensionnelles afin de conseiller le Parti et l’État et de contribuer à la protection des intérêts nationaux.

Lors de la rencontre. Photo : VNA





Il convient d’élargir les réseaux avec les parlementaires, les chercheurs et les chefs d’entreprise internationaux, tout en renforçant les liens avec la jeunesse et la communauté vietnamienne à l’étranger, afin qu’ils deviennent des ambassadeurs de bonne volonté.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a exhorté l’Union à jouer un rôle central, sous l’égide du Front de la Patrie du Vietnam, dans la coordination des activités extérieures des organisations sociopolitiques et des localités, afin d’éviter la dispersion des ressources.



Il a demandé aux ministères et organes du ressort central de coordonner l'élaboration des cadres institutionnels de la diplomatie populaire, de lever les obstacles d'information et de former des cadres qualifiés, fermes politiquement, maîtrisant les langues étrangères et réactifs. Un mécanisme financier flexible doit accompagner une responsabilisation accrue, tout en réorganisant l'appareil selon un esprit d'efficacité et de sobriété.



En outre, le dirigeant a demandé au Comité exécutif du 7e mandat de concrétiser son programme d’action dès la fin du Congrès, en définissant clairement les responsabilités et les résultats attendus pour chaque tâche.



Perpétuant les traditions de paix, de bienveillance et de sincérité, tout en appliquant la pensée diplomatique de Ho Chi Minh, le dirigeant s’est dit convaincu que l’Union deviendra un fer de lance dans la construction de la confiance et sa transformation en ressources au service du développement du pays.- VNA