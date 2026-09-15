Le Vietnam cultive ses relations avec le Laos, le Cambodge et le Timor-Leste

Vientiane (VNA) – La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Thi Hoàng Vân, a rencontré des dirigeants de plusieurs pays, en marge de la 3e Conférence d’examen de la Convention sur les armes à sous-munitions au Laos, afin d’échanger sur des mesures visant à renforcer davantage la coopération entre les parties.



Lors d’une rencontre avec Nguyên Thi Hoàng Vân la veille, le vice-Premier ministre et ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, a souligné le caractère spécial et unique au monde des relations entre les deux pays, et a proposé que les deux parties se concentrent sur l’accélération de la mise en œuvre de projets clés, pratiques et concrets.



De son côté, Nguyên Thi Hoàng Vân a affirmé que le Vietnam considère toujours les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique avec le Laos comme une priorité absolue de sa politique étrangère.



À cette occasion, les deux parties ont salué les résultats obtenus dans la mise en œuvre des accords, des conclusions et des orientations stratégiques définis ces derniers temps par les plus hauts dirigeants des Partis et des États, notamment la coordination pour surmonter certaines difficultés et résoudre des points de blocage, favorisant ainsi des progrès substantiels dans la coopération bilatérale.



Elles ont convenu de continuer à concentrer leurs efforts sur la promotion de projets de coopération stratégiques et prioritaires, dotés d’une capacité de connexion, afin de concrétiser les accords de haut niveau et de donner une nouvelle impulsion aux relations entre le Vietnam et le Laos.



Les deux parties ont également préconisé une coordination étroite des préparatifs pour les visites des hauts dirigeants des deux pays, la réunion annuelle de haut niveau entre les deux Partis et la 49e réunion du Comité intergouvernemental, ainsi que pour l’organisation adéquate de la 11e consultation politique au niveau vice-ministériel et de la 13e consultation politique entre les ministres des Affaires étrangères.



En outre, elles ont convenu d’engager de manière proactive et anticipée les préparatifs des activités commémoratives du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos en 2027.



Lors de son entretien avec Ly Thuch, ministre d’État et premier vice-président de l’Autorité cambodgienne d’action contre les mines et d’assistance aux victimes (CMAA), Nguyên Thi Hoàng Vân a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordent une grande importance aux relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale, durable et à long terme avec le Cambodge, et qu’ils œuvrent à promouvoir ces liens.



Outre la promotion de la coopération politique, les deux parties sont appelées à continuer de renforcer les piliers de leur collaboration dans les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce, de l’investissement et des échanges entre les peuples, a-t-elle déclaré.



Lors de la rencontre, les deux parties ont convenu d’intensifier la coopération en matière d’échange d’expériences, d’assurer une coordination étroite pour la protection des frontières et la prévention de la criminalité transnationale ainsi que de la cybercriminalité, de promouvoir les échanges entre les peuples, de sensibiliser le public et de poursuivre l’organisation d’activités en vue du 60e anniversaire des relations diplomatiques en 2027.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Thi Hoàng Vân, rencontre le ministre timorais des Affaires étrangères et de la Coopération, Bendito Freitas. Photo : VNA

Par ailleurs, lors de l’entretien avec le ministre timorais des Affaires étrangères et de la Coopération, Bendito Freitas, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la mise en œuvre effective des accords de haut niveau et des quatre documents récemment signés, d’accélérer les négociations sur le traité de promotion et de protection des investissements, de ratifier rapidement un accord commercial bilatéral et de convoquer la première réunion du Comité mixte Vietnam-Timor-Leste afin de traiter les obstacles rencontrés par les entreprises.



Par ailleurs, elles ont convenu d’organiser des activités commémoratives pour le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027, dans le but de porter la relation bilatérale à un niveau supérieur.



Auparavant, Nguyên Thi Hoàng Vân s’est entretenu avec Greg Crowther, directeur du programme mondial, et Sarah Goring, directrice nationale pour le Vietnam, du Mines Advisory Group (MAG).



Au cours de son séjour, elle a également effectué des visites et des inspections sur le terrain des opérations de déminage dans la province de Luang Prabang, au nord du Laos, et a rencontré le vice-gouverneur de la province, Vienvilai Dilaphan, pour discuter de mesures visant à approfondir la coopération entre cette localité et ses homologues vietnamiens. – VNA