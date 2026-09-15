Politique

Le Vietnam et la Slovaquie ouvrent un nouvel espace de coopération après l'élévation de leurs relations bilatérales

Forts de près de 80 ans d’amitié traditionnelle depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, le Vietnam et la Slovaquie entendent ouvrir un nouveau chapitre de leur coopération, plus approfondie et substantielle, au bénéfice de leurs populations et de leurs entreprises.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue slovaque Robert Fico à la signature d'un protocole d'accord entre la Commission des normes, de la métrologie et de la qualité du Vietnam (STAMEQ) et l'Office slovaque des normes, de la métrologie et des essais (UNMS). Photo : VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue slovaque Robert Fico à la signature d'un protocole d'accord entre la Commission des normes, de la métrologie et de la qualité du Vietnam (STAMEQ) et l'Office slovaque des normes, de la métrologie et des essais (UNMS). Photo : VNA

Prague (VNA) - La visite officielle au Vietnam du Premier ministre slovaque Robert Fico, du 12 au 14 avril 2026, a marqué une étape importante dans les relations bilatérales, avec l’adoption par les deux pays d’une déclaration commune portant leurs relations au niveau de partenariat stratégique.

Il s’agissait de la première visite au Vietnam d’un haut dirigeant de l’Union européenne (UE) depuis l’établissement, en janvier 2025, du partenariat stratégique intégral Vietnam-UE. Le partenariat stratégique avec la Slovaquie est ainsi devenu le 12e partenariat stratégique du Vietnam.

Forts de près de 80 ans d’amitié traditionnelle depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, les deux pays entendent ouvrir un nouveau chapitre de leur coopération, plus approfondie et substantielle, au bénéfice de leurs populations et de leurs entreprises.

Les Premiers ministres Le Minh Hung et Robert Fico sont convenus de charger leurs ministères des Affaires étrangères d’élaborer un plan d’action concret pour mettre en œuvre le nouveau cadre de partenariat.

Lors de la visite, les deux parties ont échangé ou signé six documents de coopération dans les domaines de la politique et de la diplomatie, de la défense et de l’industrie de défense, de la culture, de l’énergie nucléaire, de la normalisation et de la métrologie, ainsi que de la coopération décentralisée. Plus de dix accords commerciaux ont également été conclus dans les secteurs de l’énergie, de la santé, du tourisme, de l’industrie manufacturière, des infrastructures industrielles et de la construction navale. Le Forum d’affaires Vietnam-Slovaquie, qui a réuni des centaines d’entreprises, a contribué à promouvoir une coopération concrète.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 1,78 milliard de dollars en 2025. Bien que le Vietnam soit le principal partenaire commercial de la Slovaquie en Asie du Sud-Est, ce niveau reste inférieur au potentiel des deux pays. La coopération économique, commerciale et d’investissement a ainsi été identifiée comme un pilier clé, avec l’objectif de doubler les échanges bilatéraux, en tirant parti de la complémentarité des deux économies et en développant des chaînes de valeur communes destinées aux marchés régionaux et mondiaux.

Les secteurs prioritaires de coopération comprennent l’industrie automobile, l’électronique, la construction mécanique, les machines spécialisées, les transports, l’industrie pharmaceutique, l’énergie, notamment le nucléaire à des fins pacifiques et les énergies renouvelables, ainsi que les technologies vertes et la transition écologique. Les deux pays s’engagent à tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) pour connecter leurs chaînes d’approvisionnement et logistiques, faciliter l’accès des produits vietnamiens au marché slovaque et européen, ainsi que celui des produits slovaques et européens aux marchés vietnamien et de l’ASEAN. Ils s’engagent également à créer un environnement d’investissement ouvert, équitable et transparent et à promouvoir les investissements privés.

Le Comité intergouvernemental de coopération économique sera renforcé, avec la possibilité de mettre en place des sous-comités spécialisés. La Slovaquie se dit prête à partager son expérience et à coopérer avec le Vietnam dans le développement de l’énergie nucléaire, la finance et la réalisation de projets "phares".

La science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique figurent parmi les domaines clés de la concrétisation du partenariat stratégique. Les deux parties soutiendront la recherche et le transfert de technologies entre universités, instituts de recherche et entreprises, tout en encourageant la participation d'entreprises technologiques et de fonds d'innovation.

Les domaines prioritaires incluent l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la robotique, l'automatisation, les technologies quantiques, la science des données, les technologies de l'information, la fintech, l'agriculture de haute technologie et les solutions numériques avancées.

Les deux pays partageront leurs expériences en matière d'élaboration de politiques nationales de science, de technologie et d'innovation, et renforceront leurs ressources humaines qualifiées grâce à des échanges d'experts, d'enseignants et d'étudiants, à des bourses d'études ainsi qu'à des projets conjoints. La coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation sera également adaptée aux besoins émergents du marché du travail.

Le potentiel de coopération s'étend également à la défense et à la sécurité, aux énergies renouvelables, à la lutte contre le changement climatique, à la santé, à l'agriculture de haute technologie, à la culture, au tourisme et aux échanges entre les peuples. La Slovaquie a reconnu la communauté vietnamienne comme sa 14e minorité ethnique en juin 2023.

Afin de concrétiser le potentiel de coopération dans les industries de la défense et de la sécurité, des vice-ministres vietnamiens de la Défense et de la Sécurité publique ont conduit des délégations en Slovaquie pour des visites de travail en mai et juin 2026.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a souligné les orientations visant à promouvoir la coopération économique, technologique, énergétique et numérique ainsi que les échanges entre les peuples, conformément au nouveau cadre établi. La Slovaquie considère le Vietnam comme son partenaire le plus important en Asie du Sud-Est et l’un de ses trois principaux partenaires en Asie.

Fort d’une volonté politique affirmée, de complémentarités économiques et de mécanismes de coopération concrets, le partenariat stratégique Vietnam-Slovaquie devrait favoriser des avancées substantielles dans l’économie, les sciences, les technologies et l’innovation, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales et mondiales. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Slovaquie #Vietnam-Slovaquie #Premier ministre slovaque Robert Fico
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