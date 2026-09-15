Le dirigeant To Lam préside la cérémonie d'accueil du Roi et de la Reine de Thaïlande



Hanoï (VNA) – Le matin du 15 septembre, à la Maison de l’Assemblée nationale, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et son épouse, Ngo Phuong Ly, ont présidé la cérémonie d’accueil officielle du roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et de la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana, en visite d’État au Vietnam du 14 au 16 septembre.



À l’arrivée du cortège royal, le dirigeant To Lam et son épouse ont accueilli le Roi et la Reine sur le tapis rouge, où des enfants de la capitale leur ont offert des bouquets de fleurs. Les deux dirigeants sont ensuite montés sur le podium d’honneur au son des hymnes nationaux des deux pays, tandis que 21 coups de canon étaient tirés depuis la Cité impériale de Thang Long.



Après les hymnes nationaux, le commandant de la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam a invité le Roi de Thaïlande à passer en revue la garde d’honneur. Les dirigeants ont ensuite présenté leurs délégations respectives avant de coprésider un entretien. À l’issue de la cérémonie d’accueil, les deux dirigeants ont conduit les délégations de haut niveau des deux pays pour un entretien.

Le Vietnam et la Thaïlande entretiennent des relations d’amitié traditionnelle. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1976, la coopération bilatérale s’est développée vigoureusement, portée par une grande confiance politique entre leurs dirigeants et leurs peuples. Il s’agit d’un fondement solide et important qui contribue à approfondir et à renforcer la confiance dans les relations bilatérales à tous les niveaux et par tous les canaux, notamment entre les États, les gouvernements, les organes législatifs, les entreprises et les collectivités locales, ainsi qu’à travers les échanges entre les peuples.

Une salve de 21 coups de canon a été tirée pour accueillir le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, et la reine lors de leur visite d'État au Vietnam. Photo : VNA.

La Thaïlande est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN. Elle compte 813 projets d’investissement en vigueur au Vietnam, se classant au 8e rang parmi les 153 pays et territoires investisseurs et au 2e rang parmi les membres de l’ASEAN. Les investisseurs thaïlandais opèrent principalement dans l’industrie manufacturière, la production et la distribution d’énergie, l’immobilier et le commerce. De son côté, le Vietnam compte 23 projets d’investissement en vigueur en Thaïlande, principalement dans le commerce, les services, l’immobilier et l’industrie manufacturière.



Outre la coopération économique, les relations en matière de défense et de sécurité se sont également renforcées de manière concrète, tandis que le tourisme et les échanges entre les deux peuples constituent des domaines de coopération particulièrement dynamiques.



Cette visite d’État du Roi et de la Reine de Thaïlande constitue un jalon historique important dans les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays au cours des 50 dernières années.- VNA