Des programmes artistiques pour célébrer la Journée de la Culture vietnamienne

Hanoï (VNA) - Le Département des arts du spectacle, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a adressé le 14 septembre une lettre ouverte aux établissements publics, théâtres, troupes et unités artistiques professionnelles, organisations et entreprises de spectacles, ainsi qu’aux artistes et créateurs, les appelant à participer à la célébration de la Journée de la Culture vietnamienne, le 24 novembre 2026.

Selon le Département, la résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 7 janvier 2026, a fixé le 24 novembre de chaque année comme "Journée de la Culture vietnamienne". Cette décision réaffirme la place et le rôle de la culture dans la construction et le développement du pays, en la considérant non seulement comme un patrimoine à préserver, mais aussi comme un fondement spirituel, une force endogène, une ressource et un moteur du développement durable.

Cette journée doit être l’occasion pour la population de participer à la vie culturelle et de bénéficier des valeurs culturelles, tout en encourageant les artistes et les professionnels du secteur à valoriser leurs talents, leur responsabilité et leur volonté de contribuer à la société.

Le 2e Festival de la culture ethnique Muong 2025 rassemble les communautés Muong de Hanoï, Son La, Phu Tho, Lao Cai et Thanh Hoa. Photo : VNA

Pour cette première édition, le Département des arts du spectacle appelle les acteurs culturels et artistiques à organiser des programmes de qualité, attrayants et adaptés aux différents publics. Les créations devront notamment mettre à l’honneur le Parti communiste du Vietnam, le Président Hô Chi Minh, le pays et le peuple vietnamiens, les réalisations nationales, le patriotisme, la fierté nationale ainsi que les traditions et valeurs culturelles du Vietnam.

Les autorités encouragent également des programmes à vocation divertissante, mais dotés d’une profondeur culturelle, d’une valeur esthétique et de messages positifs. Les formes de présentation devront être vivantes et créatives, en conciliant tradition et modernité, différentes disciplines artistiques et technologies du spectacle, tout en restant attachées aux valeurs culturelles vietnamiennes.

Les activités pourront être organisées dans les théâtres, espaces publics, écoles, zones industrielles, ainsi que dans les régions reculées et éloignées, les zones frontalières et les îles. Les programmes gratuits et les activités au service de la communauté seront encouragés. Les organisateurs sont également invités à associer les spectacles en direct à leur diffusion à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques.

La réussite de cette journée ne se mesurera pas seulement au nombre d’événements organisés, mais surtout à la participation de la population et au rayonnement des valeurs culturelles, ainsi qu’au renforcement de la fierté et de l’amour pour la culture vietnamienne. -VNA

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