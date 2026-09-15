L’Agence vietnamienne d’information : innovation et créativité à l’ère numérique

Multimedia
Photos Videos Infographies Longs formats Podcast
Le secrétaire général du Parti, To Lam et d'autres dirigeants du Parti et de l’État assistent à la cérémonie d’inauguration du portail d’information consacré au 14e Congrès national du Parti, à l'occasion de la remise de l’Ordre de Hô Chi Minh à la VNA et du 80e anniversaire de sa journée traditionnelle (15 septembre 1945 – 15 septembre 2025). Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti, To Lam et d'autres dirigeants du Parti et de l’État assistent à la cérémonie d’inauguration du portail d’information consacré au 14e Congrès national du Parti, à l'occasion de la remise de l’Ordre de Hô Chi Minh à la VNA et du 80e anniversaire de sa journée traditionnelle (15 septembre 1945 – 15 septembre 2025). Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti, To Lam et le Premier ministre Pham Minh Chinh remettent le Prix A au journaliste Le Quang Quyet, de l’Agence vietnamienne d’information, lors de la cérémonie de remise du 10ᵉ Prix national du Marteau et de la Faucille d’or, le 3 février 2026 à Hanoï. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti, To Lam et le Premier ministre Pham Minh Chinh remettent le Prix A au journaliste Le Quang Quyet, de l’Agence vietnamienne d’information, lors de la cérémonie de remise du 10ᵉ Prix national du Marteau et de la Faucille d’or, le 3 février 2026 à Hanoï. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man visite le stand de la VNA lors de la Fête nationale de la presse 2026, le 21 juin à Hai Phong. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man visite le stand de la VNA lors de la Fête nationale de la presse 2026, le 21 juin à Hai Phong. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu et d'autres dirigeants du Parti et de l’État visitent l’exposition photographique "Sous le drapeau du Parti – Le pays entre dans une nouvelle ère", réalisée par la VNA, lors de l’inauguration du Centre de presse du 14e Congrès national du Parti, le 14 janvier 2026. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu et d'autres dirigeants du Parti et de l’État visitent l’exposition photographique "Sous le drapeau du Parti – Le pays entre dans une nouvelle ère", réalisée par la VNA, lors de l’inauguration du Centre de presse du 14e Congrès national du Parti, le 14 janvier 2026. Photo: VNA
La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, et Hwang Dae-il, président de l’Agence de presse sud-coréenne Yonhap, échangent l’accord de coopération professionnelle pour la nouvelle période, le 12 août 2025 en République de Corée. Photo: VNA
La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, et Hwang Dae-il, président de l’Agence de presse sud-coréenne Yonhap, échangent l’accord de coopération professionnelle pour la nouvelle période, le 12 août 2025 en République de Corée. Photo: VNA
La délégation de la VNA, conduite par son directeur général adjoint Nguyen Tuan Hung, visite le siège du quotidien The South, basé à Guangzhou, en Chine, afin d’échanger sur le renforcement de la coopération dans la transformation numérique, l’application des technologies et de l’intelligence artificielle (IA). Photo: VNA
La délégation de la VNA, conduite par son directeur général adjoint Nguyen Tuan Hung, visite le siège du quotidien The South, basé à Guangzhou, en Chine, afin d’échanger sur le renforcement de la coopération dans la transformation numérique, l’application des technologies et de l’intelligence artificielle (IA). Photo: VNA
Table ronde sur le thème "Réaménager les espaces riverains du fleuve Rouge – une avancée dans la réflexion sur la planification urbaine", organisée par le Service de l’information économique et le Bureau de représentation de la VNA à Hanoï. Photo: VNA
Table ronde sur le thème "Réaménager les espaces riverains du fleuve Rouge – une avancée dans la réflexion sur la planification urbaine", organisée par le Service de l’information économique et le Bureau de représentation de la VNA à Hanoï. Photo: VNA
Des visiteurs découvrent les produits d’information de la VNA lors de l’exposition des réalisations nationales "80 ans d’Indépendance – Liberté – Bonheur", au Centre des expositions du Vietnam. Photo: VNA
Des visiteurs découvrent les produits d’information de la VNA lors de l’exposition des réalisations nationales "80 ans d’Indépendance – Liberté – Bonheur", au Centre des expositions du Vietnam. Photo: VNA
Le président de la République Luong Cuong visite l’exposition sur les réalisations nationales, organisée en octobre 2025 par la VNA à l'occasion du 1er Congrès de l'organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030. Photo: VNA
Le président de la République Luong Cuong visite l’exposition sur les réalisations nationales, organisée en octobre 2025 par la VNA à l'occasion du 1er Congrès de l'organisation du Parti du gouvernement pour le mandat 2025-2030. Photo: VNA
Séminaire thématique "Source de technologie - Germe du bonheur", organisé le 13 juin 2025 conjointement par la VNA et le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée (Viettel) pour présenter la 2e édition du prix "Technology with heart" . Photo: VNA
Séminaire thématique "Source de technologie - Germe du bonheur", organisé le 13 juin 2025 conjointement par la VNA et le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée (Viettel) pour présenter la 2e édition du prix "Technology with heart" . Photo: VNA
Ouverture de l'exposition photographique "Prisme diplomatique : 50 ans de relations Thaïlande – Vietnam", organisée du 24 au 30 juillet 2026 par l'ambassade de Thaïlande au Vietnam et la VNA. Photo: VNA
Ouverture de l'exposition photographique "Prisme diplomatique : 50 ans de relations Thaïlande – Vietnam", organisée du 24 au 30 juillet 2026 par l'ambassade de Thaïlande au Vietnam et la VNA. Photo: VNA
Des éditrices de la section chinoise du Département de l'information pour l'étranger de la VNA tournent une vidéo destinée aux réseaux sociaux à l'occasion du Nouvel An 2026. Photo: VNA
Des éditrices de la section chinoise du Département de l'information pour l'étranger de la VNA tournent une vidéo destinée aux réseaux sociaux à l'occasion du Nouvel An 2026. Photo: VNA
Dans le cadre de la Fête nationale de la presse 2025, la VNA organise un atelier sur le thème : "IA - applications créatives dans le journalisme mobile", attirant l'attention de nombreux jeunes et visiteurs. Photo : VNA
Dans le cadre de la Fête nationale de la presse 2025, la VNA organise un atelier sur le thème : "IA - applications créatives dans le journalisme mobile", attirant l'attention de nombreux jeunes et visiteurs. Photo : VNA
Des délégués du programme d'échange "Future Leaders of ASEAN" (FLBA) du Timor-Leste visitent le centre de données de la VNA. Photo: VNA
Des délégués du programme d'échange "Future Leaders of ASEAN" (FLBA) du Timor-Leste visitent le centre de données de la VNA. Photo: VNA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

L’Agence vietnamienne d’information : innovation et créativité à l’ère numérique

Au cours de ces 81 dernières années, sur le chemin de son développement pour devenir une agence multimédia de premier plan au service de la nation, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a franchi de nombreuses étapes importantes, faisant constamment preuve d’innovation et de créativité. Elle a ainsi consolidé son rôle de source d’information officielle, tant à travers ses produits d’information traditionnels que dans le cyberespace, affirmant sa position d’organe d’information stratégique et de référence du Parti et de l’État.

Suivez VietnamPlus
#Agence vietnamienne d'information

Sur le même sujet