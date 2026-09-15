L’Agence vietnamienne d’information : innovation et créativité à l’ère numérique
Au cours de ces 81 dernières années, sur le chemin de son développement pour devenir une agence multimédia de premier plan au service de la nation, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a franchi de nombreuses étapes importantes, faisant constamment preuve d’innovation et de créativité. Elle a ainsi consolidé son rôle de source d’information officielle, tant à travers ses produits d’information traditionnels que dans le cyberespace, affirmant sa position d’organe d’information stratégique et de référence du Parti et de l’État.