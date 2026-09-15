Le Vietnam vise 45 à 50 millions de touristes internationaux d’ici 2030

Hanoï (VNA) – Le Vietnam se fixe pour objectif d’accueillir entre 45 et 50 millions de touristes internationaux d’ici 2030, dans le cadre d’une stratégie visant à porter le tourisme national à un nouveau niveau de développement.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a élaboré trois scénarios de développement du tourisme pour la période 2027-2030. Pour atteindre l’objectif le plus ambitieux, le secteur devra relever d’importants défis en matière d’infrastructures, de politiques publiques, de diversification des produits et de qualité de la croissance.



Selon le premier scénario, le nombre de touristes internationaux augmenterait de 8 à 10 % par an en moyenne pour atteindre 35 à 38 millions en 2030, tandis que le nombre de touristes vietnamiens s’établirait à 155 millions. Le deuxième scénario prévoit une croissance annuelle de 12 à 15 %, portant le nombre de touristes internationaux à 40-45 millions et celui des touristes vietnamiens à 158 millions. Le troisième table sur une croissance annuelle de 15 à 18 %, avec 45 à 50 millions de touristes internationaux et 160 millions de touristes vietnamiens, pour des recettes touristiques totales estimées entre 80 et 90 milliards de dollars.



Pour 2026, considérée comme une étape intermédiaire, le secteur table sur 25 à 27 millions de touristes internationaux et 150 à 153 millions de touristes vietnamiens. Les données récentes témoignent d’une dynamique positive. En 2025, le Vietnam a accueilli près de 21,2 millions de touristes internationaux, soit une hausse de 20,4 %. Au cours des huit premiers mois de 2026, ce chiffre a atteint près de 15,9 millions, en hausse de 14,4 % sur un an.



Le Dr Tran Tuong Huy, directeur adjoint de l’Institut de recherche sur le tourisme social, estime que passer de 27 millions à 45-50 millions de touristes internationaux en quatre ans constituerait un bond quantitatif considérable. Selon lui, le Vietnam doit repenser la compétitivité de l’ensemble de son écosystème touristique, notamment dans les domaines de l’aviation, des produits et services touristiques, des données et de la promotion, tout en exploitant davantage les marchés d’Asie du Nord-Est, d’Inde, d’Europe, d’Australie, du Moyen-Orient et d’Amérique du Nord. Il importe également de transformer les ressources culturelles et naturelles en produits touristiques à forte valeur ajoutée.



De son côté, le professeur associé et Dr Pham Trung Luong, ancien directeur adjoint de l’Institut de recherche et de développement du tourisme, estime que l’objectif de 45 à 50 millions de touristes internationaux est ambitieux et nécessite des politiques adaptées. Les mesures relatives aux visas, au transport aérien, aux zones touristiques nationales, aux produits touristiques, à la promotion et aux ressources humaines devraient être examinées de manière coordonnée.



La capacité des infrastructures constitue également un enjeu majeur. La première phase de l’aéroport international de Long Thành devrait offrir une capacité d’environ 25 millions de passagers par an. Toutefois, celle-ci pourrait être rapidement atteinte si une grande partie des vols internationaux actuellement opérés à l’aéroport de Tân Son Nhât y était transférée. Il serait donc nécessaire d’anticiper les phases suivantes et de renforcer les liaisons routières et ferroviaires ainsi que les transports publics entre les aéroports et les destinations touristiques.



Les infrastructures directement implantées sur les sites touristiques doivent elles aussi être adaptées à l’augmentation du nombre de visiteurs. Dans plusieurs localités, les parkings, les sanitaires, les centres d’information, les ports, les transports locaux et d’autres équipements restent insuffisants. Dans le delta du Mékong, par exemple, les infrastructures destinées au tourisme fluvial ne correspondent pas encore pleinement au potentiel de la région.



Selon le professeur associé et Dr Pham Trung Luong, l’objectif de 45 à 50 millions de touristes internationaux devrait être accompagné d’indicateurs portant sur la durée moyenne des séjours, les dépenses des touristes, les recettes et la contribution du tourisme à l’économie locale. Le développement du tourisme devrait ainsi accorder une attention croissante non seulement au nombre de visiteurs, mais également à la qualité et à l’efficacité de la croissance.- VNA