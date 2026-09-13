Tourisme

Hô Chi Minh-Ville s’invite dans la cour des grands du shopping

Travel And Tour World (TTW) a dévoilé son classement des 50 meilleures destinations de shopping au monde pour 2026, mettant en lumière des destinations où le shopping transcende le simple acte d’achat pour devenir une composante majeure et captivante de l’expérience de voyage.

Rachel (à droite) et son amie font des achats de vêtements au marché de Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville. La mégapole du Sud figure parmi les 50 meilleures destinations de shopping au monde. Photo : VnExpress
Rachel (à droite) et son amie font des achats de vêtements au marché de Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville. La mégapole du Sud figure parmi les 50 meilleures destinations de shopping au monde. Photo : VnExpress

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a été classée parmi les 50 meilleures destinations de shopping au monde pour 2026 par la publication indienne spécialisée dans le voyage Travel And Tour World (TTW), grâce à son atmosphère commerciale animée et à ses expériences uniques de négociation.

La mégapole du Sud s’est hissée à la 16e place du classement 2026 de TTW, publié le 10 septembre. La ville a été distinguée pour l’une des scènes commerciales les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, mêlant marchés animés, centres commerciaux modernes et boutiques indépendantes.

La publication présentait la ville comme une destination de choix pour les voyageurs en quête de soie vietnamienne, d’objets en laque, de café, de vêtements sur mesure, d’artisanat et de mode locale contemporaine. Elle recommandait le marché de Bên Thanh ainsi que d’autres marchés traditionnels pour l’achat de vêtements et de souvenirs, tout en offrant l’occasion de marchander comme un habitant de la ville.

Londres figurent en tête du classement, suivie par Milan, New York, Shanghai, Paris, Tokyo, Zurich, Sydney, Séoul et Vienne.

Le classement a pris en compte divers facteurs, notamment la diversité de l’offre commerciale, la culture locale du shopping, le commerce de luxe, les achats à petit prix et les bonnes affaires, les quartiers commerçants emblématiques, les expériences de shopping uniques, l’accessibilité et les infrastructures, l’attrait pour les voyageurs, ainsi que la durabilité et la valeur locale.

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Des touristes étrangères attendent qu'on leur ajuste des sabots en bois au marché de Tân Dinh, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VnExpress

Le shopping a dépassé sa vocation initiale purement utilitaire pour devenir une dimension de plus en plus marquante de l’expérience de voyage contemporaine ; il offre aux visiteurs un moyen de découvrir, d’interpréter et de s’immerger dans la culture, la créativité, le savoir-faire artisanal et le quotidien de leur destination, a déclaré Anup Kumar Keshan, fondateur et rédacteur en chef de Travel And Tour World.

Le voyageur averti ne se contente plus d’acheter des objets ; il recherche de plus en plus la provenance, l’authenticité, une histoire et une expérience, transformant ainsi l’acte d’achat en quelque chose de bien plus évocateur : un lien tangible avec le lieu qu’il a entrepris de découvrir, a-t-il indiqué.

Le classement des 50 meilleures destinations shopping au monde pour 2026 récompense les destinations alliant luxe, mode, artisanat, culture locale, innovation, quartiers commerçants emblématiques, marchés traditionnels et expériences mémorables pour les visiteurs, soulignant ainsi le rôle croissant du shopping dans la définition des voyages contemporains et de l’avenir du tourisme.

TTW publie régulièrement des classements thématiques de destinations portant sur des sujets tels que le shopping et les voyages en solo. Ces classements reposent sur des évaluations éditoriales, des études comparatives ainsi que sur des données accessibles au public provenant d’offices de tourisme et de rapports du secteur de la distribution.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 43,2 millions de visiteurs au cours des huit premiers mois de 2026, dont 7,8 millions d’arrivées internationales. Les recettes touristiques ont été estimées à près de 260.000 milliards de dôngs (environ 10,03 milliards de dollars). – VNA

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#50 meilleures destinations de shopping au monde #Travel And Tour World (TTW) #Hô Chi Minh-Ville
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