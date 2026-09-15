Le PM Le Minh Hung fixe de nouvelles orientations à l’Académie nationale de défense

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a assisté, le 15 septembre, à la cérémonie de rentrée 2026-2027 de l’Académie nationale de défense.

L'année 2026-2027 revêt une importance particulière pour l'Académie, qui s'apprête à célébrer son 50e anniversaire, un jalon qui doit également marquer le début d'une nouvelle étape de développement.

Saluant les réalisations de l'Académie, le Premier ministre Le Minh Hung a rappelé qu'au cours du dernier demi-siècle, l'établissement avait formé des dizaines de milliers de hauts cadres du Parti, de l'État et des forces armées, tout en contribuant à la recherche scientifique, au développement de la théorie et de l'art militaires et à l'élaboration des politiques en matière militaire, de défense et de sécurité.

Face à un monde en profonde mutation, où la frontière entre sécurité traditionnelle et non traditionnelle, ainsi qu'entre activités militaires et non militaires, devient de plus en plus difficile à distinguer, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de protéger non seulement le territoire, les frontières, les mers et les îles, mais aussi la sécurité politique, économique, culturelle et idéologique, les données, la souveraineté numérique et la capacité d'autonomie stratégique du pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA

Dans cette optique, le Premier ministre a demandé à l'Académie d'améliorer de manière décisive la qualité de la formation de cadres aux niveaux opératif et stratégique ainsi que de hauts cadres du Parti, de l'État et des forces armées, tout en renforçant la recherche scientifique, afin de devenir un centre de conseil stratégique de premier plan en matière militaire et de défense.

Il lui a également demandé de renforcer ses capacités d'analyse et de prévision stratégique, avant d’insister sur la nécessité de renforcer le lien entre la défense et le développement socio-économique et d'accroître l'autonomie stratégique du pays, notamment en intégrant les impératifs de défense et de sécurité dans les stratégies et plans de développement régional, local et urbain ainsi que dans les projets d'infrastructures stratégiques.

Il a par ailleurs appelé à accélérer le développement des sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique, afin de faire de l'Académie un établissement intelligent et moderne, notamment grâce à l'application de l'intelligence artificielle dans la recherche et la prévision stratégique.

Enfin, le Premier ministre a appelé à améliorer l'efficacité de la diplomatie de défense et de la coopération internationale dans la formation et la recherche scientifique. L'Académie devra poursuivre une coopération internationale substantielle et efficace et renforcer ses relations avec des académies de défense, instituts de recherche et établissements de formation étrangers réputés.

Il s'est déclaré convaincu que l'Académie nationale de défense saura accomplir avec succès ses missions et contribuer davantage à l'édification de l'Armée ainsi qu'à l'œuvre de construction et de défense de la Patrie.

Avant la cérémonie, le Premier ministre Le Minh Hung a brûlé de l’encens au mémorial du Président Hô Chi Minh dans l'enceinte de l'Académie, puis découvert son modèle de transformation numérique appliqué à la formation. - VNA

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