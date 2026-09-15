L’égalité des sexes au cœur de la réforme du secteur public

Hanoï (VNA) – L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam et l’ambassade du Canada au Vietnam, a organisé le 15 septembre à Hanoï un séminaire consacré à la promotion de l’égalité des sexes dans le secteur public, dans le contexte de la réorganisation et de la rationalisation de l’appareil du système politique.

Le séminaire a permis de partager des résultats de recherche, des expériences pratiques et des solutions visant à promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur public, alors que le Vietnam accélère la réforme et la rationalisation de son appareil administratif.

L’égalité des sexes, un enjeu de la réforme de l’administration publique

Lors de l’ouverture, le professeur associé et docteur Le Hai Binh, membre du Comité central du Parti et vice-directeur permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a souligné que la réforme de l’appareil politique devait aller de pair avec la garantie de l’égalité des sexes et une participation accrue des femmes, afin d’améliorer la qualité de la gouvernance nationale et de valoriser les ressources humaines.

Le professeur associé et docteur Le Hai Binh, membre du Comité central du Parti et vice-directeur permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh. Photo: VNA

Il a estimé qu’une fonction publique moderne devait garantir à tous les cadres, fonctionnaires et employés publics, sans distinction de sexe, des chances égales de contribuer, de progresser et d’accéder aux postes de direction, sur la base de leurs compétences et de leurs qualités.

Selon lui, la réorganisation de l’appareil constitue à la fois une opportunité et un défi. Intégrer effectivement la dimension de genre dans ce processus permettrait de lever certains obstacles persistants, de mieux valoriser les ressources humaines féminines et de construire un environnement de travail équitable, sûr et responsable.

L’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a estimé que la réforme administrative constituait une occasion de renforcer une gouvernance inclusive. Il a toutefois souligné que la représentation des femmes ne suffisait pas et qu’il fallait également renforcer leurs compétences et leurs réseaux de soutien afin de leur permettre de participer plus efficacement à l’élaboration des politiques.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, a souligné que l’égalité des sexes devait être placée au cœur de la transformation du secteur public. Des institutions reflétant la diversité de la société sont, selon elle, plus efficaces, plus durables et mieux à même de relever les défis complexes.

Des solutions pour une égalité effective

Le séminaire a également présenté une étude sur les effets de la réorganisation de l’appareil politique sur la participation des femmes et les mécanismes de promotion de l’égalité des sexes dans le secteur public.

Réalisée à Hai Phong, Bac Ninh, Phu Tho et Can Tho, l’étude s’appuie sur une enquête menée auprès de 125 personnes, 48 entretiens approfondis et 22 discussions de groupe dans 26 organismes et localités. Elle montre que la rationalisation a dépassé 60 % aux trois niveaux administratifs, avec une réduction de 63,6 % des unités provinciales, la suppression de 100 % des unités de district et une baisse de 67,5 % des unités communales.

L’étude indique également que les femmes cessent leur activité au titre du décret n° 178 entre 1,7 et 5 ans plus tôt que les hommes. La proportion de femmes dirigeantes tend à diminuer au niveau provincial, mais augmente aux niveaux de vice-direction, des services et des communes.

Les chercheurs recommandent notamment d’instaurer un "contrôle de genre" avant toute décision en matière de personnel, de renforcer les mécanismes de promotion de la condition féminine et de développer une gestion des ressources humaines fondée sur les données, ainsi que des modalités de travail flexibles pour soutenir les cadres féminins.

Les participants ont enfin échangé sur les obstacles institutionnels et les expériences internationales afin de dégager des solutions concrètes en faveur d’une égalité effective entre les sexes dans le secteur public.-VNA