Da Nang : exhumation d’une tombe collective de 17 soldats

Da Nang (VNA) - Les forces du Commandement militaire de la ville de Da Nang (Centre) ont procédé, le 15 septembre, à l’exhumation des restes de 17 soldats morts pour la Patrie, inhumés dans une fosse commune au village de Go Cao, commune de Thu Bon.



Cette tombe était entretenue depuis 1988 par Vo Dinh The, un habitant de la commune, qui y organisait chaque année des cérémonies de recueillement.



Au cours des opérations, les équipes ont découvert plusieurs objets, notamment des cordelettes de parachute, des morceaux de toile de hamac, ainsi que d’autres traces. Ces éléments correspondent dans l’ensemble au témoignage de Vo Dinh The concernant la découverte, l’exhumation et l’inhumation des restes humains il y a près de 40 ans.



Selon Vo Dinh The, en 1988, lors de travaux de construction à Hiep Duc, dans l’ancienne province de Quang Nam, des engins avaient mis au jour de nombreux restes humains. Dès leur découverte, lui-même et plusieurs habitants des environs avaient volontairement procédé à leur exhumation et à leur inhumation sur un terrain appartenant à sa famille, dans la commune de Thu Bon. Ils y avaient aménagé une tombe et organisé chaque année des cérémonies de recueillement.



À la suite de cette information, le Commandement militaire de la ville de Da Nang a rapidement procédé à des vérifications, examiné les dossiers disponibles et rencontré des témoins ainsi que d’anciens combattants ayant combattu à Hiep Duc. Les premiers éléments recueillis indiquent que ces restes pourraient être ceux de cadres et de soldats des forces spéciales de la Division 2 de la Région militaire 5, morts au combat en 1970.



Une fois les opérations d’exhumation achevées, les dépouilles seront transférées au cimetière des soldats morts pour la Patrie de la commune de Hiep Duc. La cérémonie funèbre et l’inhumation sont prévues le 17 septembre.



Les autorités compétentes poursuivent leurs vérifications afin de compléter les dossiers et d’établir l’identité des soldats. -VNA

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