Économie

La région Sud-Est accélère la transition vers l’énergie verte

La région Sud-Est dispose d’un vaste potentiel pour développer l’énergie solaire sur toiture en auto-production et auto-consommation. Face à la demande croissante d’électricité sur place de la part des habitants et des entreprises, le gouvernement a promulgué le décret n° 243/2026/ND-CP le 26 juin 2026.

Ho Chi Minh-Ville compte plus de 22 000 systèmes solaires sur toiture, dont environ 6 300 fonctionnent en auto-production et auto-consommation. Photo: nhandan.vn
Ho Chi Minh-Ville compte plus de 22 000 systèmes solaires sur toiture, dont environ 6 300 fonctionnent en auto-production et auto-consommation. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - La région Sud-Est dispose d’un vaste potentiel pour développer l’énergie solaire sur toiture en auto-production et auto-consommation. Face à la demande croissante d’électricité sur place de la part des habitants et des entreprises, le gouvernement a promulgué le décret n° 243/2026/ND-CP le 26 juin 2026. Ce texte, qui détaille certaines dispositions de la Loi sur l’électricité concernant les énergies renouvelables, introduit de nouvelles règles, notamment le relèvement de la part d’électricité excédentaire pouvant être vendue, de 20 % à 50 %, ainsi qu’une décentralisation accrue des démarches administratives.

Un potentiel considérable freiné par des obstacles réglementaires et techniques

L’énergie solaire sur toiture en auto-production et auto-consommation est déployée à Ho Chi Minh-Ville depuis 2020. Selon Nguyen Thi Kim Ngoc, directrice adjointe du Département municipal de l’Industrie et du Commerce, la ville conserve une importante marge de progression. Elle compte plus de 22 000 systèmes solaires sur toiture, dont environ 6 300 fonctionnent en auto-production et auto-consommation.

Selon les données de la Compagnie d'électricité de Ho Chi Minh-Ville (EVNHCMC) arrêtées au 5 septembre 2026, la ville totalise 6.241 systèmes de ce type, représentant une capacité globale de 472 MWp. En l'espace de trois mois seulement, le secteur électrique a enregistré près de 3.000 nouveaux systèmes signalés par la population.

Cependant, cette expansion rapide exige une harmonisation des procédures. Lors d’une récente conférence tenue à Ho Chi Minh-Ville, les questions liées aux démarches administratives, aux responsabilités de gestion, aux niveaux de tension de raccordement et aux conditions de vente de l’électricité excédentaire ont été clarifiées.

Le Département de l’électricité du ministère de l’Industrie et du Commerce a rappelé la nécessité de distinguer les dispositions des différents décrets, notamment les décrets n° 57/2025/ND-CP et n° 58/2025/ND-CP, afin d’éviter les erreurs administratives, tout en identifiant clairement les gestionnaires de réseau dans les zones industrielles.

Nouvelles opportunités d'investissement pour les citoyens et les entreprises locales

Le décret 243/2026/ND-CP apporte des solutions concrètes pour lever ces verrous. L'une des mesures phares consiste à porter de 20 % à 50 % la proportion d'électricité excédentaire pouvant être vendue au réseau.

Bui Trung Kien, directeur général adjoint d’EVNHCMC, a souligné que ce décret contribue à améliorer la rentabilité économique des installations et à réduire leur délai d’amortissement pour les investisseurs. Il permet également aux entités électriques disposant de leur propre réseau d’acheter ce surplus d’électricité. Par ailleurs, la nouvelle réglementation renforce la décentralisation en confiant la réception des dossiers administratifs aux autorités communales, facilitant ainsi les démarches pour les usagers. Néanmoins, pour exploiter pleinement le potentiel existant, des ajustements complémentaires restent nécessaires. Les mécanismes d’aide financière aux ménages demeurent en attente de précisions, tandis que la capacité des installations doit être adaptée à la charge locale et aux contraintes du réseau. La réglementation relative aux systèmes de stockage d’énergie combinés à l’auto-production doit également être précisée.

Ho Chi Minh-Ville et la région Sud-Est bénéficient de conditions favorables pour étendre la production d’énergies renouvelables sur place. Dans un contexte de forte demande énergétique et de transition vers l’énergie verte, la levée des obstacles réglementaires contribue à diversifier l’approvisionnement électrique, à optimiser l’efficacité énergétique et à soutenir les objectifs de développement durable des localités.-VNA

#énergie verte #An ninh năng lượng #NQ 70
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