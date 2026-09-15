Vietnam-Thaïlande : approfondir le partenariat stratégique intégral

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam et le Roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua ont exprimé, lors de leur entretien le 15 septembre à Hanoï, leur conviction que la visite d’État du Roi et de la Reine de Thaïlande au Vietnam contribuera à consolider davantage l’amitié et la confiance politique entre les deux pays, ainsi qu’à renforcer la compréhension mutuelle entre leurs peuples.



Ils ont estimé que cette visite donnerait un nouvel élan au développement de plus en plus profond, substantiel, efficace et durable du partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande, contribuant à faire des relations de coopération Vietnam-Thaïlande un modèle exemplaire.



M. To Lam a souligné que la première visite d’un Roi de Thaïlande au Vietnam en 50 ans, depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1976, revêtait une portée historique et constituait une étape importante dans les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Thaïlande, notamment après l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral en 2025.



Il a félicité le Royaume de Thaïlande pour les réalisations remarquables obtenues, sous le règne éclairé du Roi, dans le maintien de la stabilité et le développement socio-économique, permettant à la Thaïlande de rester l’une des principales économies d’Asie du Sud-Est et une grande puissance touristique mondiale. Il a également salué le rôle du Roi et de la famille royale dans le renforcement de l’unité nationale, le maintien de la stabilité, le développement communautaire et l’amélioration des conditions de vie de la population.



M. To Lam a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à ses relations de bon voisinage et de coopération intégrale avec la Thaïlande et souhaitait que les deux pays continuent de s’accompagner et de se soutenir dans leur développement.



Le Roi de Thaïlande s’est déclaré heureux de revenir au Vietnam et a salué les progrès réalisés par le pays dans son développement et l’amélioration de la qualité de vie de sa population. Il a estimé que cette visite constituait une occasion de resserrer les relations entre les deux pays et de promouvoir leur coopération en faveur du développement.

L'entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam (droite) et le Roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. Photo : VNA





Le Roi a affirmé que lui-même et la famille royale thaïlandaise accordaient une grande importance au renforcement des liens d’amitié entre les deux pays et leurs peuples, ainsi qu’à la consolidation de la coopération Vietnam-Thaïlande dans tous les domaines. Il a souligné que les bonnes relations entre le Vietnam et la Thaïlande contribueraient de manière importante à la paix, à la stabilité et au développement commun de la région.



Les deux dirigeants ont salué les progrès positifs des relations Vietnam-Thaïlande au cours des 50 dernières années, celles-ci étant passées de relations de bon voisinage et d’amitié à un partenariat stratégique en 2013, puis à un partenariat stratégique intégral en 2025. Ils ont convenu de continuer à consolider la confiance politique en maintenant les visites et contacts de haut niveau et à différents niveaux, en valorisant l’efficacité des mécanismes de coopération et en mettant en œuvre efficacement le partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.



Partageant leur appréciation des sentiments chaleureux que les peuples des deux pays nourrissent l’un envers l’autre, ainsi que des similitudes culturelles et traditionnelles entre les deux pays, les deux dirigeants ont estimé que les liens étroits entre les deux peuples constituaient une base particulièrement importante pour le développement harmonieux et durable des relations Vietnam-Thaïlande et un moteur permettant à l’amitié entre les deux pays de continuer à se renforcer.



Le dirigeant To Lam et le Roi ont convenu de promouvoir efficacement la coopération économique, commerciale et d’investissement dans une direction plus étroitement intégrée et plus efficace, de renforcer les échanges populaires ainsi que la coopération dans l’éducation, la culture et le tourisme et la connectivité des transports, et d’intensifier la coopération entre les localités afin de créer davantage de liens concrets et d’approfondir les relations bilatérales.



Le dirigeant vietnamien a salué les activités et projets parrainés par la famille royale thaïlandaise dans les domaines de l’éducation et du développement communautaire au Vietnam, affirmant que le Vietnam continuerait de se coordonner et de créer des conditions favorables à leur mise en œuvre efficace.



M. To Lam a remercié le Roi et la famille royale thaïlandaise pour leurs sentiments chaleureux envers le Vietnam, notamment pour leur attention accordée à la communauté vietnamienne en Thaïlande et à la préservation des sites commémoratifs liés au Président Ho Chi Minh, qui constituent des symboles importants de l’histoire, des échanges culturels et de l’amitié entre les peuples des deux pays.



Sur les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont salué la coordination entre le Vietnam et la Thaïlande au sein des forums multilatéraux et des mécanismes de coopération régionale et sous-régionale. Ils ont convenu de continuer à contribuer activement au renforcement de la solidarité, de l’unité et du rôle central de l’ASEAN. - VNA