Politique

Le ministre des AE Le Hoai Trung reçoit le vice-président de Mastercard

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a reçu Jon M. Huntsman, vice-président de Mastercard, soulignant le rôle des entreprises américaines dans la transformation numérique et le développement durable du Vietnam.

Le ministre des AE Le Hoai Trung (droite) et Jon M. Huntsman, vice-président de Mastercard. Photo: baoquocte.vn
Le ministre des AE Le Hoai Trung (droite) et Jon M. Huntsman, vice-président de Mastercard. Photo: baoquocte.vn

Hanoï (VNA) – Le 15 septembre 2026, au siège du ministère des Affaires étrangères à Hanoï, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a reçu Jon M. Huntsman, vice-président et président chargé de la croissance stratégique du groupe américain Mastercard, en visite de travail au Vietnam.

Le ministre Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à ses relations avec les États-Unis et saluait le développement stable, positif et de plus en plus substantiel des relations bilatérales, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique intégral en 2023. Il a souligné que le Vietnam s’orientait vers un modèle de développement autonome, innovant, durable et intégré, et qu’il continuerait de créer des conditions favorables aux entreprises et projets étrangers, notamment américains, souhaitant investir, se développer et coopérer à long terme au Vietnam.

​Le ministre a salué la visite de Jon M. Huntsman et apprécié les contributions concrètes de Mastercard au développement socio-économique et à la transformation numérique du Vietnam, notamment dans les services publics numériques, l’innovation et la formation des ressources humaines dans les technologies. Il a souligné que Mastercard avait renforcé sa présence au Vietnam, passant d’un réseau de paiement à un partenaire technologique de confiance.

​Le gouvernement vietnamien considère les entreprises à capitaux étrangers et les grands groupes technologiques américains comme des partenaires importants dans la transformation du modèle de croissance, le développement des infrastructures numériques, l’inclusion financière et la sécurité de l’information, a-t-il ajouté.

​Jon M. Huntsman a salué la vision, la détermination ainsi que les politiques du Vietnam en faveur de la croissance, des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Il s’est dit impressionné par les réalisations récentes du Vietnam, estimant qu’elles renforçaient son attractivité auprès des entreprises internationales et créaient les conditions pour qu’il devienne un centre régional de haute technologie, de recherche, d’innovation et d’économie numérique.

​Il a affirmé que Mastercard considérait le Vietnam comme un marché de plus en plus important en Asie et réaffirmé son engagement à y investir à long terme, à élargir sa coopération stratégique et à soutenir la transformation numérique nationale. Il a également salué l’organisation par le Vietnam de l’APEC 2027, estimant que cet événement constituerait une étape importante dans le développement du pays. Mastercard est prêt à travailler étroitement avec le Vietnam et à proposer des initiatives concrètes pour contribuer au succès de l’événement.

​Le dirigeant de Mastercard a indiqué que les milieux d’affaires, le Congrès et l’administration américains accordaient une grande importance aux relations avec le Vietnam, notamment aux efforts vietnamiens visant à faciliter l’activité des entreprises américaines et à équilibrer les échanges commerciaux. Il s’est dit convaincu que les groupes et entreprises internationaux continueraient de soutenir le développement du Vietnam.

​Le ministre Le Hoai Trung a remercié Jon M. Huntsman pour sa bonne volonté et ses engagements, souhaitant que Mastercard et les milieux d’affaires américains continuent de contribuer activement au développement efficace, durable et mutuellement bénéfique des relations commerciales et d’investissement entre les deux pays, au bénéfice des entreprises et des peuples vietnamien et américain. -VNA

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