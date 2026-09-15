Vietnam-Laos : coopération dans la lutte contre le trafic de drogue

Quang Tri (VNA) - Le 15 septembre, dans le village de Cha Lo, commune de Dan Hoa, province de Quang Tri (Centre), les gardes-frontières de Quang Tri, en coordination avec le Commandement militaire et la Police de la province lao de Khammouane du Laos, ont organisé un exercice conjoint simulant l’arrestation de trafiquants de drogue armés opérant à travers la frontière Vietnam-Laos.

La partie vietnamienne était représentée notamment par le général de division Vo Tien Nghi, vice-commandant des gardes-frontières, ainsi que des représentants du ministère de la Défense, de la Région militaire 4 et des forces armées, de la Police et des Douanes de Quang Tri. La partie lao était conduite par le colonel Sak Sit Phi Chit, vice-commandant et chef d’état-major des gardes-frontières du Laos, avec des représentants des forces compétentes lao.

Le général de division Vo Tien Nghi a salué les préparatifs de l’exercice et a également mis en avant la coordination de plus en plus étroite entre les forces chargées de la protection des frontières des deux pays dans la gestion des frontières et la lutte contre la criminalité.

Selon lui, les gardes-frontières vietnamiens et les forces compétentes lao ont maintenu des mécanismes efficaces d’échange d’informations, de patrouille et de contrôle, contribuant à préserver la stabilité le long de la frontière et à favoriser le développement socio-économique des populations des deux côtés.

Cependant, la criminalité transfrontalière, notamment le trafic et le transport illicite de drogues, demeure complexe. Les trafiquants profitent souvent du relief difficile, des postes-frontières et des passages clandestins et peuvent utiliser des armes pour résister aux forces chargées de l’application de la loi. Cette situation exige de renforcer la coordination entre les forces afin de prévenir et de combattre la criminalité dès les zones frontalières.

Selon le scénario de l’exercice, les gardes-frontières de Quang Tri ont découvert un réseau international professionnel de trafic de drogue, dirigé par un ressortissant étranger et impliquant des Vietnamiens et des Laos. La drogue était acheminée depuis la région du Triangle d’or vers les zones frontalières des provinces lao de Khammouane, Savannakhet, Salavan et Bolikhamsai, avant d’être introduite au Vietnam puis transportée vers un pays tiers.

Sur cette base, les forces vietnamiennes et lao ont déployé un plan d’intervention conjoint. L’exercice, organisé en trois phases et six volets d’entraînement, a porté sur les capacités de conseil, de commandement, de déploiement des forces ainsi que la coordination dans le traitement d’un trafic transfrontalier de drogue impliquant des armes.

Les exercices se sont déroulés conformément au plan et aux objectifs fixés, dans des conditions de sécurité absolue pour les personnes, les armes, les équipements et les moyens. Ils ont permis d’améliorer les capacités de coordination et de compléter les mécanismes de coopération dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment le trafic de drogue armé, ainsi que dans la gestion et la protection de la frontière Vietnam-Laos.

Le Commandement des gardes-frontières du Vietnam a décerné des certificats de mérite à deux collectifs et six personnes. Photo: VNA

À cette occasion, le Commandement des gardes-frontières du Vietnam a décerné des certificats de mérite à deux collectifs et six personnes, tandis que le Comité populaire de Quang Tri a récompensé deux collectifs et huit personnes des gardes-frontières provinciaux. Le Commandement des gardes-frontières du Laos et les autorités de Khammouane ont également récompensé deux collectifs et 15 personnes des forces lao participantes.

​À cette occasion également, le Comité populaire de Quang Tri a accordé une aide d'un milliard de dongs au Commandement militaire de Khammouane pour l’achat d’équipements et de moyens de soutien. -VNA

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