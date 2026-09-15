Politique

Vietnam-Thaïlande : renforcer les échanges entre les deux organes législatifs

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a rencontré le 15 septembre à Hanoï, le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, soulignant l’importance du renforcement des échanges populaires et de la coopération parlementaire entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man (droite) rencontre le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man (droite) rencontre le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man a rencontré, le 15 septembre à Hanoï, le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, la reine et la délégation de la famille royale thaïlandaise, en visite d’État au Vietnam.

Le président de l'AN Tran Thanh Man a souligné la portée particulière de cette visite, qui coïncide avec le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, alors que les relations Vietnam-Thaïlande connaissent un développement dynamique, substantiel et global. Il s’est dit convaincu que cette visite constituerait une étape importante, contribuant à renforcer la compréhension et les liens entre les deux peuples, à donner un nouvel élan à l’amitié de longue date et au partenariat important entre les deux pays, ainsi qu’à approfondir leur partenariat stratégique intégral.

M. Tran Thanh Man a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au rôle, à l’affection et aux précieuses contributions de la famille royale thaïlandaise au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays. Il s'est déclaré convaincu que l’attention et les sentiments chaleureux du roi et de la famille royale de Thaïlande envers le Vietnam continueraient de consolider la confiance, la compréhension et les liens entre les deux peuples. Il a estimé que cette visite offrait également l’occasion de faire le bilan des relations bilatérales et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

Le roi de Thaïlande et le président de l'AN Tran Thanh Man ont partagé leurs impressions positives sur les deux pays et leurs peuples, soulignant leurs nombreuses similitudes historiques, culturelles et sociales ainsi que les conditions favorables au renforcement des échanges et au partage d’expériences. Ils ont insisté sur la proximité entre les deux peuples, considérée comme un fondement important du développement durable des relations bilatérales.

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Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man (droite) rencontre le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Photo: VNA

Ils ont apprécié les progrès des relations Vietnam-Thaïlande, qui ont enregistré de nombreux résultats positifs, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2013 et son élévation au partenariat stratégique intégral en 2025.

Soulignant l’importance des échanges populaires, les deux parties sont convenues d’encourager les échanges entre collectivités, jeunes et associations d’amitié, ainsi que d’élargir la coopération culturelle, artistique, sportive et touristique. Elles ont souligné la nécessité de multiplier les occasions de rencontres directes afin de permettre aux jeunes des deux pays de mieux connaître leurs pays, leurs cultures et l’histoire de leurs relations, contribuant ainsi à approfondir l’amitié cultivée au cours des 50 dernières années.

Le roi de Thaïlande et le président de l'AN Tran Thanh Man ont également échangé sur le renforcement de la coopération dans l’éducation et les échanges d’élèves, d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs. Le président de l’AN a salué les programmes et projets éducatifs et de développement communautaire soutenus par la famille royale thaïlandaise au Vietnam, qui ont produit des résultats concrets pour la population et contribué à resserrer les liens entre les deux peuples.

M. Tran Thanh Man a souhaité que le roi continue de soutenir la coopération entre les organes législatifs des deux pays. Il a notamment proposé de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer les contacts entre les commissions spécialisées et les groupes de parlementaires, ainsi que le partage d’expériences en matière de législation, de supervision et d’élaboration des politiques, afin de créer un cadre juridique favorable, transparent et stable à la coopération bilatérale.

Il a également proposé aux organes législatifs des deux pays de renforcer leur coordination au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, notamment sur les questions d’intérêt commun, afin de contribuer à la paix, à la coopération, au développement durable et au renforcement du rôle de l’ASEAN.

Le roi de Thaïlande a salué le rôle des deux organes législatifs dans la création d’un cadre juridique et d’un environnement favorables à la coopération bilatérale. Il a estimé que le renforcement des contacts entre ces deux organes, les collectivités et les organisations sociales permettrait aux deux parties de mieux répondre aux besoins concrets des populations et des entreprises et de promouvoir une coopération plus substantielle. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Thaïlande #AN
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