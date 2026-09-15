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Le dirigeant To Lam offre un banquet en l’honneur du Roi et de la Reine de Thaïlande

Le secrétaire général du Parti et président To Lam a offert un banquet en l’honneur du Roi et de la Reine de Thaïlande, en visite d’État au Vietnam à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le dirigeant To Lam offre un banquet en l’honneur du Roi et de la Reine de Thaïlande. Photo : VNA
Le dirigeant To Lam offre un banquet en l’honneur du Roi et de la Reine de Thaïlande. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam et son épouse ont offert, le 15 septembre à Hanoï, un banquet en l’honneur du Roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, de la Reine et de la délégation de la famille royale thaïlandaise, en visite d’État au Vietnam du 14 au 16 septembre.

Dans son allocution, le secrétaire général du Parti et président To Lam a félicité le peuple thaïlandais pour les réalisations importantes obtenues, sous le règne éclairé du Roi et avec le rôle important de la famille royale, dans le renforcement de l’unité nationale, le maintien de la stabilité, le développement du pays, l’amélioration des conditions de vie de la population ainsi que dans l’agriculture durable, la santé, l’éducation et le développement communautaire.

Il a souligné que le Vietnam et la Thaïlande étaient des amis proches, partageant de nombreuses similitudes historiques, culturelles et traditionnelles, et liés au sein d’une région d’Asie du Sud-Est pacifique, dynamique et pleine de potentiel. Au cours du dernier demi-siècle, les relations vietnamo-thaïlandaises n’ont cessé de se développer. Après l’établissement des relations diplomatiques, les deux pays ont progressivement renforcé leur confiance et élargi leur coopération, devenant partenaires stratégiques en 2013, puis partenaires stratégiques intégraux en 2025.

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Le secrétaire général du Parti et président To Lam prend la parole lors du banquet. Photo : VNA



M. To Lam a exprimé sa profonde gratitude au Roi, à la famille royale, au gouvernement et au peuple thaïlandais pour leurs sentiments chaleureux, leur attention et leur soutien constant à la communauté vietnamienne en Thaïlande, ainsi qu’à l’égard des lieux liés au Président Ho Chi Minh et des témoignages de la présence de la communauté vietnamienne dans le pays. Ces lieux constituent non seulement des souvenirs précieux du peuple vietnamien, mais sont également devenus de beaux symboles des échanges, de l’attachement et de l’amitié entre les deux pays.

Il a affirmé que le Vietnam souhaitait œuvrer avec la Thaïlande à l’établissement d’une relation de plus en plus substantielle, dans laquelle le succès de l’un créerait davantage d’opportunités de développement pour l’autre. Les jeunes générations des deux pays continueront, a-t-il déclaré, à préserver les acquis des générations précédentes et à renforcer l’amitié entre les deux peuples.

Avec une confiance politique de plus en plus solide, des liens étroits entre les deux peuples et compte tenu de la portée importante de la présente visite du Roi et de la Reine, le partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande continuera de se développer de manière plus profonde, substantielle et durable.

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Le Roi de Thaïlande prend la parole lors du banquet. Photo : VNA



Dans son discours de réponse, le Roi de Thaïlande a exprimé son admiration devant les progrès remarquables réalisés par le Vietnam dans son développement national et l’amélioration de la qualité de vie de sa population. Il a estimé que ces réalisations étaient le fruit des efforts persévérants et de la détermination commune du gouvernement et du peuple vietnamiens à construire un avenir meilleur pour les générations futures.

Le Roi s’est également félicité des liens étroits constamment entretenus entre les peuples thaïlandais et vietnamien, ainsi que des échanges et des visites réciproques au fil des années. Il a considéré ces liens comme une base particulièrement importante des relations entre la Thaïlande et le Vietnam et comme un facteur permettant à l’amitié entre les deux pays de continuer à s’épanouir.

Il a souligné que la présente visite au Vietnam, qui intervient à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, constituait une affirmation forte de leurs liens étroits et de la continuité de leur coopération dans tous les domaines. - VNA

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