Ninh Binh : quand le patrimoine nourrit l’industrie cinématographique

Grâce à son patrimoine et à son potentiel cinématographique, Ninh Binh entend développer de nouvelles formes de création, mieux valoriser son patrimoine et générer de nouvelles retombées économiques, tout en renforçant la place du cinéma dans son industrie culturelle.

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Hanoï (VNA) - Forte d’un riche patrimoine et de nombreux paysages déjà apparus dans des productions vietnamiennes et internationales, la province de Ninh Binh mise aujourd’hui sur ses atouts pour bâtir un écosystème cinématographique associant création, production, promotion et tourisme, contribuant ainsi au développement de son industrie culturelle.

Sorti dans tout le pays le 28 août, le film « The Last Secret Of The First Emperor » (Le dernier secret du Premier Empereur) s’inspire de la légende du tombeau du roi Dinh Tien Hoang. Son équipe a passé 83 jours à Ninh Binh et tourné dans une quarantaine de décors naturels et historiques. La diversité des paysages et des espaces culturels et historiques a permis de créer des images adaptées au récit d’une période importante de l’histoire nationale.

Outre les sites historiques et les paysages pittoresques, de nombreux sites touristiques de Ninh Binh accueillent également des équipes de tournage et facilitent leur travail sur place. Cette démarche permet à la fois de promouvoir l’image de la province et de valoriser son patrimoine, en conciliant conservation et développement.

Grâce à son patrimoine culturel et à ses paysages naturels remarquables, Ninh Binh est de plus en plus choisie comme lieu de tournage par des équipes vietnamiennes et étrangères. De destination touristique, la province se positionne progressivement comme une destination cinématographique. L’accueil des équipes de tournage contribue non seulement à promouvoir son image, mais aussi à mieux valoriser son patrimoine.

Grâce à son patrimoine et à son potentiel cinématographique, Ninh Binh entend développer de nouvelles formes de création, mieux valoriser son patrimoine et générer de nouvelles retombées économiques, tout en renforçant la place du cinéma dans son industrie culturelle. -VNA