Le dirigeant vietnamien To Lam mène plusieurs activités à New York

Après son arrivée à New York,le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, a enchaîné plusieurs rencontres dans le cadre de sa participation à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU et de ses activités bilatérales aux États-Unis.

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, est arrivé à New York pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et mener plusieurs activités bilatérales aux États-Unis.

Son avion a atterri le 20 septembre à 18h25, heure locale, à l’aéroport international John F. Kennedy. Ce déplacement est l’occasion pour le Vietnam de réaffirmer son engagement en faveur du multilatéralisme et de poursuivre le développement de son Partenariat stratégique global avec les États-Unis.

Dans la matinée du 21 septembre, le secrétaire général du PCV et président vietnamien a rencontré les dirigeants du Parti communiste des États-Unis et des amis américains. Il a souhaité voir se renforcer les échanges entre les deux Partis ainsi que leur contribution à l’amitié et à la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et américain.

Le dirigeant vietnamien a également rencontré à New York des experts et intellectuels vietnamiens établis aux États-Unis. Les échanges ont notamment porté sur l’intelligence artificielle, les drones, l’investissement et la mobilisation des ressources intellectuelles vietnamiennes dans le monde.

Le dirigeant To Lam a affirmé que les Vietnamiens à l’étranger constituaient une ressource stratégique importante. Il a souhaité que les experts contribuent davantage à la recherche, à la formation des jeunes et au développement de technologies adaptées aux besoins du Vietnam.

Au cours de la journée, il a également eu plusieurs rencontres avec des responsables politiques, universitaires et économiques américains, ainsi qu’avec le président turc. Le dirigeant vietnamien a également accordé une interview à Bloomberg TV. -VNA