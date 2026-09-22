Politique

To Lam reçoit une délégation de députés de la Chambre des représentants des États-Unis

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a reçu, le 21 septembre à New York, une délégation de députés de la Chambre des représentants des États-Unis, conduite par Gregory Meeks, membre de la commission des Affaires étrangères de la Chambre.

To Lam reçoit une délégation de députés de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA
To Lam reçoit une délégation de députés de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA

New York (VNA) – Selon l’envoyé spécial de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), dans le cadre de sa participation au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a reçu, le 21 septembre à New York, une délégation de députés de la Chambre des représentants des États-Unis, conduite par le député Gregory Meeks, membre de la commission des Affaires étrangères de la Chambre.

Il a hautement apprécié l’attention et le soutien accordés par le Congrès américain, notamment par le député Gregory Meeks, au Vietnam et aux relations entre les deux pays. Il a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires de première importance stratégique et souhaitait approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays de manière stable, substantielle et efficace.

Soulignant le rôle des deux parlements dans le renforcement des fondements politiques, l’approfondissement de la compréhension mutuelle et l’instauration de la confiance, le dirigeant To Lam a demandé au député Gregory Meeks et au Congrès américain de continuer à soutenir les relations bilatérales et d’intensifier les échanges de délégations, les contacts entre les commissions spécialisées, les groupes parlementaires d’amitié et les équipes des assistants parlementaires.

Le député Gregory Meeks a salué les évolutions positives des relations Vietnam-États-Unis, affirmant accorder de l’importance aux relations avec le Vietnam et au rôle de la coopération parlementaire. Il a exprimé le souhait de poursuivre la promotion des échanges et des contacts entre les deux parlements.

Abordant la coopération économique et commerciale, le dirigeant To Lam a proposé aux deux parties de promouvoir un commerce libre, équitable, équilibré et durable, et d’achever rapidement les négociations sur l’accord commercial réciproque, équitable et équilibré. Le Vietnam souhaite également renforcer sa coopération avec les États-Unis dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et des industries de haute technologie.

To Lam a demandé au Congrès américain de continuer à accorder son attention et son soutien à la coopération dans la réparation des conséquences de la guerre, à la défense et à la sécurité, à la coopération décentralisée ainsi qu’aux échanges entre les peuples. Il a également appelé à créer des conditions favorables au développement de la communauté vietnamienne aux États-Unis, afin qu’elle contribue positivement à son pays d’accueil et joue le rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (droite) rencontre le député Gregory Meeks, membre de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA



Le député Gregory Meeks a approuvé les propositions de To Lam et soutenu le maintien de la dynamique positive des relations Vietnam-États-Unis ainsi que le renforcement du rôle des deux parlements dans la promotion de la coopération bilatérale. Il a affirmé ses contributions continues au développement stable, substantiel et efficace du partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis.

La partie américaine a remercié et salué le soutien actif et responsable du Vietnam dans les recherches, la récupération et l’identification des restes des militaires américains portés disparus pendant la guerre (MIA). Elle a affirmé son engagement à continuer de soutenir le Vietnam dans la réparation des conséquences de la guerre, notamment dans le déminage et l’élimination des explosifs et munitions laissés par la guerre, la dépollution à la dioxine et l’aide aux personnes handicapées.

Elle a également réaffirmé son engagement à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de la "Campagne de 500 jours et nuits" visant à rechercher, récupérer et identifier les restes des martyrs vietnamiens dont les informations sont encore manquantes ou qui sont portés disparus depuis la guerre. - VNA

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