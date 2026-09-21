Politique

Le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc au Laos pour renforcer les relations bilatérales

En visite de travail au Laos le 21 septembre, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a rencontré les dirigeants lao et discuté des mesures visant à approfondir les relations bilatérales.

Le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith (à droite) reçoit le vice-Premier ministre vietnamien Pham Gia Tuc. Photo : VNA
Le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith (à droite) reçoit le vice-Premier ministre vietnamien Pham Gia Tuc. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - À l'invitation de Saleumxay Kommasit, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et vice-Premier ministre permanent du Laos, Pham Gia Tuc, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-Premier ministre permanent du Vietnam, a conduit une haute délégation du gouvernement vietnamien en visite de travail au Laos le 21 septembre.

Dans le cadre de sa visite, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a été reçu par le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, ainsi que par le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Les hauts dirigeants lao ont salué cette visite, qui contribue à consolider et à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.​

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Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone reçoit le vice-Premier ministre vietnamien Pham Gia Tuc. Photo : VNA

Pham Gia Tuc a affirmé que le Vietnam accorde toujours une priorité absolue au maintien, à la consolidation et au développement des relations bilatérales dans sa politique étrangère.

Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, d'approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, de renforcer la connectivité entre les deux économies — notamment dans l'énergie, les transports et les infrastructures frontalières — et de promouvoir la coopération dans l'éducation, la formation et le développement des ressources humaines.

Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc s'est entretenu avec son homologue lao Saleumxay Kommasit. Il a souligné que la consolidation des relations Vietnam-Laos constitue une mission stratégique de long terme, contribuant à créer un environnement de paix et de stabilité ainsi qu'un espace de développement pour chaque pays. De son côté, le vice-Premier ministre lao a réaffirmé que le Laos accorde la plus haute priorité à ses relations spéciales avec le Vietnam.

Les deux parties ont apprécié le développement des relations bilatérales dans de nombreux domaines. Au cours des sept premiers mois de 2026, le Vietnam a enregistré 20 projets d'investissement au Laos, pour un capital total de plus de 638 millions de dollars, soit 4,2 fois plus qu'à la même période en 2025. ​

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L'entretien entre le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et son homologue lao Saleumxay Kommasit. Photo : VNA

Les deux parties sont convenues de poursuivre leur étroite coordination afin de lever les obstacles et de faire avancer les projets clés, ainsi que de renforcer la coopération dans l'éducation, la formation, la culture, les échanges entre les peuples. Elles ont également décidé de promouvoir la coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement et de renforcer leur coordination au sein de l'ASEAN, de l'ONU et des mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong. Elles se sont en outre engagées à bien préparer les activités marquant en 2027 le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 50e de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos.

Durant son séjour, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a visité le Parc d'amitié Laos-Vietnam et a inspecté l'avancement de plusieurs projets de coopération majeurs, dont le Centre de commandement de la sécurité du ministère lao de la Sécurité publique, le Centre de gestion des données démographiques et des cartes d'identité, ainsi que l'Université d'amitié Laos-Vietnam. - VNA

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