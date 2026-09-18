Tây Ninh et trois provinces cambodgiennes renforcent leur coopération frontalière

Tây Ninh (VNA) – La Police de la province de Tây Ninh, en coordination avec les forces de police des provinces cambodgiennes de Svay Rieng, Prey Veng et Tboung Khmum, a organisé le 18 septembre à Tây Ninh une conférence sur la coopération en matière de sécurité et de maintien de l’ordre dans les zones frontalières.



La conférence avait pour objectif d’évaluer les résultats de la coopération entre les parties en 2025 et au premier semestre de 2026, ainsi que de définir les orientations de coopération pour la période à venir.



En application des plans de travail annuels entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cambodgien de l’Intérieur, les deux parties ont maintenu un partage régulier d’informations, coopéré dans la lutte contre la criminalité et réglé les problèmes survenus le long de la frontière. Cette coopération a également contribué à consolider l’amitié traditionnelle, la solidarité et les relations de bon voisinage entre les deux pays.



Les forces de police des deux côtés ont notamment conseillé aux autorités locales de signer des accords de coopération entre le Comité populaire de Tây Ninh et les autorités administratives de Svay Rieng, Prey Veng et Tboung Khmum, contribuant ainsi à renforcer la coopération et à favoriser le développement socio-économique dans les zones frontalières.



En matière de lutte contre la criminalité, les forces compétentes ont remis plus de 2 300 personnes en situation d’infraction, de travail ou de séjour illégal à travers les postes-frontières de Tây Ninh. Cette action a permis de détecter des centaines de cas d’entrée et de sortie illégales, ainsi que 368 cas de fraude en ligne. Les forces compétentes ont également arrêté 10 personnes recherchées et en ont localisé quatre autres.



Les deux parties ont par ailleurs coopéré dans l’enquête et le traitement de cinq affaires graves liées à des escroqueries sur Internet, des homicides, des vols qualifiés et au trafic de drogue.



Malgré ces résultats, la coopération se heurte encore à certaines difficultés, notamment la fréquence insuffisante des rencontres officielles et les exigences découlant de la réorganisation administrative. Dans le même temps, la criminalité transfrontalière évolue de manière complexe, nécessitant un échange d’informations plus rapide et plus direct.



Le colonel Pham Tien Hung, directeur adjoint du Département de la police criminelle et représentant du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Cambodge, ainsi que les responsables de la police cambodgienne, ont souligné l’importance des rencontres directes, de la prévention des fraudes en ligne, de la lutte contre la traite des êtres humains et du sauvetage des victimes.



À l’issue de la conférence, le général de brigade Vu Nhu Hà, directeur de la Police de Tây Ninh, a affirmé que les résultats obtenus ces dernières années s’étaient traduits par des actions concrètes et efficaces. Dans le contexte actuel, alors que le Vietnam réorganise son administration locale et que le Cambodge se prépare à d’importants événements politiques en 2027, le maintien d’une frontière pacifique revêt une importance capitale.



Il a appelé à renforcer les patrouilles pour lutter contre l’immigration illégale, à assurer la sécurité du système de bornage frontalier et à privilégier une approche préventive et stratégique.



Les deux parties sont convenues de maintenir leurs réunions périodiques, de traiter les problèmes émergents dans un esprit de respect de la souveraineté territoriale et d’intensifier la lutte contre les crimes graves, notamment le terrorisme, le trafic d’armes, le blanchiment d’argent et la criminalité de haute technologie.



À l’issue de l’événement, la Police de la province de Tây Ninh et les forces de police des trois provinces cambodgiennes ont signé un procès-verbal de coopération visant à lutter contre la criminalité et à garantir la sécurité et l’ordre dans les zones frontalières.- VNA