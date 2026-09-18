Le Vietnam et la Bulgarie s’emploient à concrétiser leur partenariat stratégique

Sofia (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a appelé à transformer le potentiel du partenariat stratégique entre les deux pays en programmes, projets et résultats concrets au bénéfice des populations et des entreprises des deux pays.
S’exprimant lors de la célébration du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2026) récemment tenue à Sofia, à l’initiative de l’ambassade du Vietnam en Bulgarie, en présence de plus de 350 invités, la diplomate Nguyen Thi Minh Nguyet a affirmé que la Bulgarie occupait une place particulière dans le parcours de développement du Vietnam.
Revenant sur les 81 années de construction et de développement du Vietnam, elle a indiqué qu’en 2025, l’économie vietnamienne avait enregistré une croissance de 8,02 %, avec un produit intérieur brut (PIB) d’environ 514 milliards de dollars et un commerce extérieur de marchandises supérieur à 930 milliards de dollars. Le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir, au milieu du 21e siècle, un pays développé et prospère, la science et la technologie, l’innovation et les ressources humaines hautement qualifiées constituant des moteurs importants de ce développement.
L’ambassadrice a souligné que l’un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, en 1950, la Bulgarie a accompagné et soutenu le Vietnam durant les années difficiles. Des milliers de Vietnamiens ont étudié et travaillé en Bulgarie, contribuant à tisser des liens solides entre les peuples des deux pays.
Elle a souligné que l’établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la Bulgarie, lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Bulgarie en octobre 2025, avait ouvert une nouvelle étape dans les relations bilatérales.
Pendant plus de sept décennies, le Vietnam et la Bulgarie ont construit la confiance. Aujourd’hui, notre responsabilité est de transformer cette confiance en résultats concrets, a déclaré l’ambassadrice.
Elle a proposé de renforcer la coopération entre les organes législatifs et les institutions des deux pays, de développer les liens entre entreprises, universités, instituts de recherche et collectivités locales, et d’élargir les échanges entre les jeunes générations, afin de transformer le potentiel du partenariat stratégique en programmes, projets et avantages concrets au bénéfice des populations et des entreprises.
Au nom du ministère bulgare des Affaires étrangères, le vice-ministre Christo Polendakov a félicité le Vietnam à l’occasion de sa Fête nationale et réaffirmé que la Bulgarie attachait une importance particulière à son amitié traditionnelle de plus de 75 ans avec le Vietnam.
Il a salué le développement dynamique du Vietnam, qu’il a qualifié d’économie dynamique et d’important pôle de développement en Asie du Sud-Est, tout en soulignant que les deux pays disposaient encore d’un important potentiel de coopération dans les domaines de l’économie numérique et de l’économie verte.
Christo Polendakov a notamment souligné que l’établissement du partenariat stratégique Vietnam-Bulgarie en 2025 avait porté les relations bilatérales au « plus haut niveau des relations de la Bulgarie avec tout pays d’Asie » et comptait parmi les rares partenariats stratégiques établis par la Bulgarie avec d’autres pays.
Il a affirmé que la Bulgarie continuerait de promouvoir les relations entre l’Union européenne et le Vietnam, ainsi qu’entre l’Union européenne et l’ASEAN, et de travailler avec le Vietnam pour approfondir davantage leur partenariat stratégique.
Dans un contexte international marqué par de nombreux bouleversements, l'ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a réaffirmé que le Vietnam restait attaché à une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Le Vietnam respecte le droit international, œuvre en faveur du multilatéralisme et privilégie le règlement pacifique des désaccords et des différends.
À cette occasion, l’ambassadrice a remercié les organismes, partenaires et amis bulgares, les membres du corps diplomatique ainsi que la communauté vietnamienne en Bulgarie pour leur soutien, leur coopération et leurs sentiments d’amitié à l’égard du Vietnam. Elle a affirmé que la confiance et l’amitié cultivées par les générations précédentes continuaient de s’enrichir de nouveaux contenus dans le cadre du partenariat stratégique, en vue de résultats de coopération plus concrets au bénéfice des populations des deux pays.
Dans le cadre des activités marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale, la communauté vietnamienne en Bulgarie a également organisé un match de football amical réunissant de nombreux membres de la communauté, jeunes et étudiants, contribuant ainsi à renforcer la solidarité communautaire et à exprimer l’attachement au pays natal.- VNA
Voir plus
Le secrétaire général et président To Lam rencontre le secrétaire général des Nations Unies à New York
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’ONU.
Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.
L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix
L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.
Le dirigeant To Lam appelle à renforcer la recherche des Vietnamiens portés disparus pendant la guerre
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a appelé les entreprises américaines à renforcer leur soutien à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des soldats vietnamiens tombés au combat, notamment grâce aux archives et aux technologies génétiques.
Le dirigeant To Lam reçoit des représentants de grands groupes économiques américains
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, a reçu à New York des représentants de JPMorgan Chase et de Visa, échangeant sur le renforcement de la coopération financière, l’attraction des investissements et la transformation numérique au Vietnam.
Le dirigeant To Lam appelle à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam–États-Unis
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a proposé de renforcer la coopération Vietnam–États-Unis dans l’économie, le commerce, les sciences et technologies, l’énergie et la réparation des séquelles de la guerre, lors de sa rencontre avec le sénateur américain Steve Daines à New York, le 23 septembre.
Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.
6e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale : renforcer la sécurité des données
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale examine les projets de loi sur la sécurité des données et l’identification électronique, visant à renforcer la protection des données et à répondre aux nouveaux risques dans l’environnement numérique.
Le Vietnam propose de créer des groupes de travail contre les escroqueries transnationales
Le Vietnam propose la création, dans chaque pays, de groupes de travail spécialisés pour renforcer la coopération dans la lutte contre les réseaux d’escroquerie transnationale, notamment à travers le partage d’informations et la coordination des enquêtes.
Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est
Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.
Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.
Le dirigeant Tô Lâm multiple des rencontres de haut niveau en marge de l’Assemblée générale de l’ONU
En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le dirigeant Tô Lâm a rencontré les dirigeants du Ghana, du Bhoutan et du Saint-Siège, ainsi que le président de la 81e session de l’Assemblée générale, pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir la coopération multilatérale.
Un avion militaire australien achemine un hôpital de campagne vietnamien vers le Soudan du Sud
Le 23 septembre à Hanoï, un avion de transport militaire C-17 de la Force aérienne royale australienne a acheminé l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8 du Vietnam vers le Soudan du Sud, où il prendra part à la mission de maintien de la paix des Nations Unies.
Le ministre vietnamien des AE rencontre le Secrétaire général adjoint de l'ONU et Haut-Représentant de l'UNAOC
Le ministre Le Hoai Trung a affirmé qu'en tant que pays dont l'histoire et les traditions sont étroitement liées à l'aspiration à la paix, le Vietnam apprécie les efforts de l'ONU en général, et de l'UNAOC en particulier, pour promouvoir le dialogue et le respect mutuel, renforcer la solidarité et résoudre pacifiquement les différends.
40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes
Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.
Discours du dirigeant To Lam à la 81e Assemblée générale de l’ONU
Le dirigeant To Lam a prononcé le 22 septembre à New York un discours lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Le scrétaire général et président To Lam rencontre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande
À New York, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 22 septembre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande.
Le général Nguyen Trong Nghia rend hommage aux anciens experts militaires biélorusses
Le général Nguyen Trong Nghia a rendu hommage aux anciens experts militaires biélorusses pour l’aide qu’ils avaient apportée au Vietnam, symbole de la solidarité internationale entre les deux pays.
De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.
Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU
À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.