Le Vietnam et la Bulgarie s’emploient à concrétiser leur partenariat stratégique



Sofia (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a appelé à transformer le potentiel du partenariat stratégique entre les deux pays en programmes, projets et résultats concrets au bénéfice des populations et des entreprises des deux pays.



S’exprimant lors de la célébration du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2026) récemment tenue à Sofia, à l’initiative de l’ambassade du Vietnam en Bulgarie, en présence de plus de 350 invités, la diplomate Nguyen Thi Minh Nguyet a affirmé que la Bulgarie occupait une place particulière dans le parcours de développement du Vietnam.



Revenant sur les 81 années de construction et de développement du Vietnam, elle a indiqué qu’en 2025, l’économie vietnamienne avait enregistré une croissance de 8,02 %, avec un produit intérieur brut (PIB) d’environ 514 milliards de dollars et un commerce extérieur de marchandises supérieur à 930 milliards de dollars. Le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir, au milieu du 21e siècle, un pays développé et prospère, la science et la technologie, l’innovation et les ressources humaines hautement qualifiées constituant des moteurs importants de ce développement.



L’ambassadrice a souligné que l’un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, en 1950, la Bulgarie a accompagné et soutenu le Vietnam durant les années difficiles. Des milliers de Vietnamiens ont étudié et travaillé en Bulgarie, contribuant à tisser des liens solides entre les peuples des deux pays.



Elle a souligné que l’établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la Bulgarie, lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Bulgarie en octobre 2025, avait ouvert une nouvelle étape dans les relations bilatérales.



Pendant plus de sept décennies, le Vietnam et la Bulgarie ont construit la confiance. Aujourd’hui, notre responsabilité est de transformer cette confiance en résultats concrets, a déclaré l’ambassadrice.



Elle a proposé de renforcer la coopération entre les organes législatifs et les institutions des deux pays, de développer les liens entre entreprises, universités, instituts de recherche et collectivités locales, et d’élargir les échanges entre les jeunes générations, afin de transformer le potentiel du partenariat stratégique en programmes, projets et avantages concrets au bénéfice des populations et des entreprises.



Au nom du ministère bulgare des Affaires étrangères, le vice-ministre Christo Polendakov a félicité le Vietnam à l’occasion de sa Fête nationale et réaffirmé que la Bulgarie attachait une importance particulière à son amitié traditionnelle de plus de 75 ans avec le Vietnam.



Il a salué le développement dynamique du Vietnam, qu’il a qualifié d’économie dynamique et d’important pôle de développement en Asie du Sud-Est, tout en soulignant que les deux pays disposaient encore d’un important potentiel de coopération dans les domaines de l’économie numérique et de l’économie verte.



Christo Polendakov a notamment souligné que l’établissement du partenariat stratégique Vietnam-Bulgarie en 2025 avait porté les relations bilatérales au « plus haut niveau des relations de la Bulgarie avec tout pays d’Asie » et comptait parmi les rares partenariats stratégiques établis par la Bulgarie avec d’autres pays.



Il a affirmé que la Bulgarie continuerait de promouvoir les relations entre l’Union européenne et le Vietnam, ainsi qu’entre l’Union européenne et l’ASEAN, et de travailler avec le Vietnam pour approfondir davantage leur partenariat stratégique.



Dans un contexte international marqué par de nombreux bouleversements, l'ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a réaffirmé que le Vietnam restait attaché à une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Le Vietnam respecte le droit international, œuvre en faveur du multilatéralisme et privilégie le règlement pacifique des désaccords et des différends.



À cette occasion, l’ambassadrice a remercié les organismes, partenaires et amis bulgares, les membres du corps diplomatique ainsi que la communauté vietnamienne en Bulgarie pour leur soutien, leur coopération et leurs sentiments d’amitié à l’égard du Vietnam. Elle a affirmé que la confiance et l’amitié cultivées par les générations précédentes continuaient de s’enrichir de nouveaux contenus dans le cadre du partenariat stratégique, en vue de résultats de coopération plus concrets au bénéfice des populations des deux pays.



Dans le cadre des activités marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale, la communauté vietnamienne en Bulgarie a également organisé un match de football amical réunissant de nombreux membres de la communauté, jeunes et étudiants, contribuant ainsi à renforcer la solidarité communautaire et à exprimer l’attachement au pays natal.- VNA