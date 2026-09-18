Politique

UNGA 81 : Le Vietnam mettra en avant la confiance, la coopération et le multilatéralisme

Le Vietnam entend profiter de la Semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale de l'ONU (UNGA 81) pour souligner l'importance de restaurer la confiance, de renforcer le multilatéralisme et d'élargir la coopération, tout en réaffirmant sa volonté d'apporter une contribution plus substantielle aux efforts mondiaux.

L’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, au micro de l’Agence vietnamienne d’information. Photo : VNA
L’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, au micro de l’Agence vietnamienne d’information. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, participera au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et mènera des activités bilatérales aux États-Unis depuis dimanche 20 septembre.

​La participation du secrétaire général et président Tô Lâm à la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies souligne l’importance que le Parti et l’État accordent au multilatéralisme et au rôle central des Nations Unies, a déclaré jeudi 17 septembre à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New York l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies.

Elle témoigne également de la constance de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et diversification des relations extérieures du Vietnam, a-t-il indiqué.​

La participation du secrétaire général et président Tô Lâm, ainsi que celle de la délégation vietnamienne de haut niveau, au plus grand forum multilatéral mondial, est d’autant plus importanre qu’elle coincide avec la première année de mise en oeuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti qui ouvre une nouvelle ère de développement national.

Dans cette nouvelle période, les affaires étrangères et l’intégration internationale ont été définies pour la première fois comme des tâches «essentielles et régulières ». Les impératifs majeurs consistent à maintenir un environnement pacifique et stable, à élargir les opportunités de coopération et à ancrer plus profondément le Vietnam dans les tendances émergentes du développement mondial, tout en renforçant simultanément la contribution du pays à la politique mondiale, à l’économie internationale et à la civilisation humaine, a indiqué le diplomate.

​La 81e Assemblée générale des Nations Unies se tiendra du 8 au 22 septembre 2025 au siège des Nations Unies à New York sur le thème "Restaurer la confiance, gérer la transformation : Des Nations Unies qui apportent des résultats pour tous". Cette assemblée générale réunit chaque année les représentants des États membres et est le principal organe de décision de l’Organisation. Ce rendez-vous annuel est une opportunité unique de discussion multilatérale sur l’ensemble des défis mondiaux.​

Lors du débat général de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général et président Tô Lâm prononcera un discours important et aura des rencontres avec des dirigeants de pays, des partenaires et des organisations internationales, ainsi qu’avec des responsables de l’administration et du Congrès américains.

​Son discours devrait mettre l’accent sur la nécessité de renforcer la confiance et d’unir les efforts afin de faire en sorte que les transformations mondiales majeures ouvrent de nouvelles perspectives de paix, de coopération et de développement, tout en progressant vers un ordre international plus équitable et plus humain.

​Ce message émane d’une nation qui a enduré des décennies de guerre, de division, d’encerclement et d’embargo, et qui mesure donc à sa juste valeur l’importance de la paix, de l’indépendance et de l’autonomie. C'est aussi le message d’un Vietnam en pleine transformation, qui s’engage avec confiance dans une ère d’ascension nationale, a déclaré l’ambassadeur.​

Vers ses objectifs stratégiques pour 2030 et 2045, le Vietnam s’efforce de mobiliser de nouveaux leviers de croissance — à savoir la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et des ressources humaines de haute qualité — tout en privilégiant l’investissement dans l’humain, la culture, l’équité sociale et l’harmonie environnementale.

​Ces priorités s’inscrivent en parfaite cohérence avec les grands agendas des Nations Unies, offrant au Vietnam des opportunités majeures de renforcer la coopération, de partager des expériences et de tirer parti des connaissances, des technologies et des ressources au service de son développement, a-t-il relevé.​

Dans l’autre sens, fort de son nouveau statut et de ses capacités accrues, le Vietnam cherche à contribuer de manière toujours plus proactive et substantielle aux efforts collectifs des Nations Unies. Non seulement le Vietnam entend tirer parti des opportunités offertes par la coopération internationale, mais il se tient également prêt à partager les responsabilités et à apporter sa contribution, afin de garantir que tous les peuples et toutes les nations puissent jouir des fruits de la paix, de la coopération et du développement, a-t-il poursuivi.

​Le Vietnam se voit confier des responsabilités croissantes tout en proposant des initiatives de manière proactive et en contribuant à l’élaboration de cadres et de normes communs. Cette dynamique s’illustre par plusieurs étapes marquantes récentes : l’accueil de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoi), sa réélection au Conseil des droits de l’homme et l’élection d’une experte vietnamienne poste de juge du Tribunal international du droit de la mer (ITLOS) pour le mandat 2026-2035.​

En 2026, le Vietnam assume également, pour la première fois, la présidence de la Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Et dernièrement, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution proclamant la période 2027-2036 «Décennie internationale de la culture pour le développement durable ». partie d’une proposition vietnamienne, l’initiative a recueilli un large soutien et le coparrainage de la communauté internationale. – VNA

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#secrétaire général et président Tô Lâm #Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies
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