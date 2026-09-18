Vietnam-ONU : du bénéficiaire de l’aide au contributeur aux solutions mondiales

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, conduira une délégation de haut niveau au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente de l’ONU au Vietnam, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



La 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU se déroule sous le thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : Des Nations Unies qui apportent des résultats pour tous ». Selon Pauline Tamesis, ce thème intervient dans un contexte marqué notamment par les conflits, les divisions géopolitiques, les inégalités, le changement climatique et l’évolution rapide des technologies. Elle a souligné que restaurer la confiance ne doit pas se limiter à réaffirmer l’attachement au multilatéralisme, mais doit se traduire par des résultats concrets.



Selon elle, la participation de la délégation vietnamienne conduite par le secrétaire général du PCV et président To Lam témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à l’ONU et au multilatéralisme. Elle a rappelé le soutien du Vietnam à un système multilatéral égalitaire et équitable, avec l’ONU au centre, ainsi que sa volonté de favoriser la coopération et le dialogue.



Pauline Tamesis a souligné le chemin parcouru par le Vietnam, passé d’un pays sortant de la guerre et de l’embargo à un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, de bénéficiaire de l’aide internationale à contributeur actif aux solutions mondiales. Cette évolution se traduit notamment par sa participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU et aux institutions multilatérales, ses engagements en faveur du développement durable, sa volonté de favoriser le consensus et le dialogue.



Ce déplacement est donc important non seulement pour le partenariat Vietnam-ONU, mais aussi pour permettre au Vietnam d’apporter sa vision, son expérience et ses aspirations au dialogue mondial, à un moment charnière pour le multilatéralisme.



Le Vietnam a aujourd’hui l’occasion de contribuer davantage, non seulement en participant aux institutions multilatérales, mais aussi en contribuant à façonner les solutions, les normes et les standards qui détermineront l’avenir commun. Cela concerne notamment la transformation numérique responsable et la gouvernance de l’IA, la transition énergétique juste et inclusive, l’action et l’adaptation climatiques, ainsi que des modèles de développement conciliant dynamisme économique, inclusion sociale et durabilité environnementale.



Cette vision est au cœur du Cadre de coopération pour le développement durable Vietnam-ONU pour la période 2027-2031, fondé sur un partenariat stratégique à double sens. L’ONU continuera de mettre ses connaissances, son expertise et ses réseaux mondiaux au service des ambitions de développement du Vietnam, tandis que les expériences et solutions vietnamiennes pourront contribuer aux progrès régionaux et mondiaux.



Concernant les défis du développement, Pauline Tamesis a indiqué que les phénomènes météorologiques extrêmes et les chocs climatiques causent des pertes estimées entre 1 et 1,5 % du PIB vietnamien chaque année. La coopération avec l’ONU porte notamment sur les infrastructures résilientes, les systèmes agricoles et alimentaires, les dispositifs d’alerte précoce, l’utilisation de l’IA pour prévoir les risques et le développement des énergies propres.



L’ONU soutient également le renforcement de la protection sociale, le développement d’infrastructures numériques publiques sûres et la mobilisation de ressources domestiques pour le développement.



L’objectif, a conclu Pauline Tamesis, est d’aider le Vietnam à démontrer que croissance économique, inclusion sociale et ambitions climatiques peuvent aller de pair, afin de préserver ses acquis et de construire un avenir plus vert et plus prospère pour tous. - VNA