Le dirigeant Tô Lâm appelle à rénover en profondeur le travail relatif aux cadres

Hanoï (VNA) – À chaque poste doit correspondre la personne adéquate ; chaque cadre doit se voir confier des tâches clairement définies et être évalué équitablement, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lors de la conférence consacrée à l’adoption du projet de rapport sur les résultats de la troisième phase d’inspection et de supervision du Comité permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, le 16 septembre à Hanoi.



La conférence était présidée par le haut dirigeant To Lam, chef de la délégation d’inspection et de supervision n°218 du Bureau politique. Y ont notamment participé le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, ainsi que des dirigeants de l’Assemblée nationale, des responsables de ses commissions et organes, et les membres de la délégation d’inspection et de supervision.



Dans ses conclusions, le dirigeant To Lam a salué le sérieux avec lequel le Comité permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale avait préparé les travaux, ainsi que sa coordination responsable et la fourniture des informations demandées par la délégation.



Selon lui, cette troisième phase d’inspection et de supervision était consacrée au travail relatif aux cadres, facteur déterminant de la qualité de l’organisation et de la mise en œuvre des orientations du Parti. Les résultats de l’inspection montrent que le Comité et l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale disposent d’un appareil opérationnel et efficace, ont accompli un volume de travail important et disposent d’une équipe de cadres de plus en plus expérimentée, responsable et capable d’accomplir ses missions avec une qualité élevée.



À partir de ces résultats, il a demandé au Comité permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale de procéder à un examen de l’équipe des cadres en fonction des postes de travail, des missions et de la nature des tâches ; de perfectionner les critères applicables à chaque fonction et les référentiels de compétences ; et d’identifier les lacunes en matière de compétences dans chaque organe et domaine. La répartition des cadres doit répondre avant tout aux exigences des postes, et non à des considérations de commodité dans les réorganisations ou le règlement des politiques.



Il a également appelé à constituer activement des viviers de jeunes cadres, de femmes cadres, de cadres issus de minorités ethniques et de cadres aux compétences exceptionnelles, tout en élargissant le recrutement aux ministères, secteurs, localités et établissements de recherche. La planification des ressources humaines doit être dynamique et ouverte, sans rester limitée à chaque organisme, et être étroitement liée aux fonctions, aux missions et aux exigences de renouvellement des activités de l’Assemblée nationale.



Le secrétaire général du Parti et président de la République a fait de la rénovation de l’évaluation des cadres un axe de rupture. Cette évaluation doit se fonder sur les responsabilités, les missions, les résultats, leur qualité et la contribution effective de chacun, sans accorder une importance excessive aux seuls indicateurs quantitatifs.



Pour les cadres chargés de la recherche et de l’élaboration des textes juridiques, il convient notamment d’évaluer la qualité des argumentaires, leurs fondements politiques, juridiques et pratiques, ainsi que leur capacité à anticiper les impacts et à garantir la faisabilité des propositions.



S’agissant des cadres dirigeants et gestionnaires, l’évaluation doit mettre en relation les résultats individuels avec ceux des organismes et unités placés sous leur responsabilité. Les comités du Parti, les collectifs dirigeants et les responsables à la tête des organismes doivent assumer la responsabilité de l’évaluation. Les résultats doivent être utilisés de manière effective pour la nomination, la formation, la promotion, la sélection et la mise en œuvre des politiques relatives aux cadres.



Parallèlement, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a demandé de mieux articuler la planification, la formation, le perfectionnement, la mobilité et la rotation des cadres avec leur affectation. La planification doit constituer une réserve de ressources humaines répondant à des missions concrètes ; la formation doit combler précisément les lacunes en matière de compétences ; et la rotation doit être assortie d’objectifs, de missions et de résultats clairement définis, avant de faire l’objet d’une évaluation et d’une décision appropriée quant à l’affectation ultérieure.



Pour les cadres chargés de conseiller l’élaboration des lois et la formulation des politiques, il est nécessaire de renforcer l’accès aux réalités de la gestion locale, de la production, des activités économiques et de la vie quotidienne de la population. Il convient également de développer leurs capacités d’analyse des politiques publiques et d’évaluation de leurs impacts économiques et financiers, ainsi que leurs compétences dans les sciences et technologies, l’intelligence artificielle, la gouvernance des données et l’intégration internationale.



Le haut dirigeant a par ailleurs insisté sur la nécessité de perfectionner la décentralisation, la répartition et le contrôle du pouvoir dans le travail relatif aux cadres. Chaque procédure doit définir clairement les compétences, les responsabilités et les organismes chargés de sa conduite et de sa coordination, afin d’éviter les chevauchements, les niveaux intermédiaires inutiles et les zones de responsabilité non couvertes.



Il a préconisé de combiner le contrôle en amont et la supervision régulière avec un contrôle a posteriori après la planification, les nominations, les mutations et les rotations. Les personnes qui proposent, évaluent et décident doivent assumer une responsabilité correspondant à la qualité de leurs conseils et aux résultats de l’utilisation des cadres.



Une autre priorité consiste à mettre en place un système de données unifié, précis, sécurisé et exploitable sur les cadres, en reliant les informations relatives aux dossiers, aux postes de travail, à la planification, à l’évaluation, à la formation, aux nominations, aux rotations, aux distinctions, aux sanctions disciplinaires, ainsi qu’aux inspections et à la supervision.



Ces données devront permettre d’analyser la structure des ressources humaines, d’identifier les lacunes en matière de compétences, d’anticiper les besoins et de suivre l’évolution des cadres. L’intelligence artificielle pourra être utilisée pour faciliter la synthèse, la comparaison et l’alerte, mais ne devra pas se substituer à l’appréciation et à la décision humaines en matière de cadres.



M. To Lam a demandé à la délégation d’inspection d’intégrer les avis formulés et de finaliser le rapport. Il a souligné que les résultats de l’inspection devaient se traduire par des changements concrets dans le travail relatif aux cadres et par une amélioration de la qualité des activités de l’Assemblée nationale.



Au nom du Comité permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man a déclaré prendre pleinement en compte les conclusions de M. To Lam. Il a affirmé que le travail relatif aux cadres constituait une tâche particulièrement importante, déterminante pour la qualité et l’efficacité des activités de l’Assemblée nationale, et s’est engagé à diriger la mise en œuvre rigoureuse des conclusions de la troisième phase d’inspection et à remédier rapidement aux insuffisances relevées.- VNA

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