Hô Chi Minh-Ville renforce la diplomatie locale au service du développement

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 3e Dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (FD 2026), placé sous le thème « La diplomatie locale : moteur d’innovation et de croissance durable », s’est achevé avec succès, confirmant sa place parmi les principaux forums de diplomatie locale du pays.



L'événement illustre l'approche proactive et innovante de la ville dans la mise en œuvre de la résolution 59-NQ/TW sur l'intégration internationale et de la résolution 06-NQ/TW sur la politique étrangère définie par le 14e Congrès national du Parti. La diplomatie locale est ainsi mise au service des objectifs stratégiques de développement socio-économique.



Faire de la diplomatie un levier de développement



Le 3e Dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, qui s’est déroulé du 10 au 12 septembre, a réuni plus de 400 délégués, dont des représentants de 35 délégations de localités et partenaires internationaux de plus de 20 pays.



Lors de la Conférence des maires, Nguyen Loc Ha, vice-président permanent du Comité populaire municipal, a souligné qu'à l'ère de l'intégration, la diplomatie et l'intégration internationale ne se limitaient plus au maintien des relations d'amitié et étaient devenues de véritables leviers de développement pour les localités. Si la politique étrangère nationale crée un cadre favorable, il revient aux localités de traduire ces opportunités en programmes et projets concrets.



Après sa fusion administrative, le 1er juillet 2025, avec Binh Duong et Ba Ria - Vung Tau, Hô Chi Minh-Ville s'étend désormais sur plus de 6.770 km² et compte plus de 14 millions d'habitants. Elle réunit trois pôles de croissance : un centre financier, commercial, technologique et de services dans le noyau urbain, un espace industriel de haute technologie à Binh Duong et un pôle portuaire, maritime, énergétique et touristique à Vung Tau.



Hô Chi Minh-Ville vise une croissance annuelle de son PIB d'au moins 10% sur la période 2026-2030, l'économie numérique devant représenter environ 40% du PIB. La ville s'appuie également sur son réseau de coopération avec 88 localités étrangères et près de 20 organisations partenaires pour attirer des IDE de qualité, des technologies vertes, des compétences et des expériences en matière de gouvernance.



Va Than, gouverneur de la province de Kratie (Cambodge), a souligné le rôle croissant de la diplomatie urbaine dans un contexte mondial en rapide évolution. Selon lui, elle favorise les échanges de connaissances, de technologies, de ressources humaines et d'expériences, tout en contribuant au développement socio-économique, culturel et touristique des localités.



De son côté, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Hoang Long, a salué l'approche novatrice de Hô Chi Minh-Ville, estimant que sa diplomatie locale constitue un modèle de diplomatie au service du développement, axé sur des résultats concrets.



Des engagements aux projets concrets et mesurables



Les travaux ont porté sur la capacité des localités à saisir rapidement de nouvelles opportunités de coopération, à renforcer l'efficacité des réseaux multilatéraux et à transformer les engagements diplomatiques en projets aux résultats mesurables.



Alounxay Sounnalath, président du Conseil populaire de la province de Champassak (Laos), a proposé de développer une coopération technique dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture de haute technologie, la logistique frontalière et le tourisme d’affaires, ainsi que des liaisons ferroviaires et maritimes.



Sato Tomohide, vice-gouverneur de la région métropolitaine de Tokyo (Japon), a présenté des solutions visant à renforcer la résilience urbaine et souhaité intensifier le partage de technologies dans la lutte contre les inondations, le drainage et l'utilisation de l'IA dans la gestion des risques de catastrophes.



Les participants ont adopté la Déclaration du 3e Dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, réaffirmant le rôle pionnier des autorités locales dans la politique étrangère nationale. Le document soutient notamment l'initiative de Hô Chi Minh-Ville visant à étudier la création d'un mécanisme de coopération multilatérale entre villes dans les domaines portuaire et maritime, afin de favoriser le partage de données, la gestion des ports verts et la connectivité des chaînes d'approvisionnement mondiales.



Les dirigeants des localités participantes ont également chargé leurs organismes compétents d'élaborer des plans d'action pour concrétiser les accords bilatéraux et multilatéraux, en vue du 4e Dialogue d'amitié prévu en 2028. La diplomatie locale s'affirme ainsi comme un levier d'innovation et de développement durable. - VNA