Vietnam - Burundi : donner un nouvel élan aux relations bilatérales

Hanoï (VNA) - Du 13 au 15 septembre, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Anh Tuan a effectué une visite de travail au Burundi, où il a coprésidé la première session des consultations politiques Vietnam-Burundi avec le ministre burundais des Affaires étrangères Édouard Bizimana. Il a également rencontré le secrétaire général du Parti au pouvoir - le Conseil national pour la défense de la démocratie–Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) du Burundi, Révérien Ndikuriyo, et travaillé avec la coentreprise de télécommunications Lumitel et l’Office de développement du café du Burundi (ODECA).



Lors de la première session des consultations politiques, les deux parties ont échangé sur la situation socio-économique et les orientations de politique étrangère de leurs pays, fait le point sur la mise en œuvre des accords signés et discuté des orientations de coopération bilatérale ainsi que de questions internationales et régionales.



Les deux parties ont constaté des évolutions positives dans les relations Vietnam-Burundi, notamment à travers la visite au Vietnam du président burundais en avril 2025, celle du secrétaire général du CNDD-FDD en juillet 2026, ainsi que la rencontre entre le président burundais et le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung en marge du Sommet des BRICS, le 13 septembre en Inde. Les résultats de la coentreprise Lumitel au Burundi constituent également un point positif des relations économiques bilatérales.



Les deux pays ont estimé que les perspectives de coopération restaient importantes dans le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation, l’agriculture, les sciences et technologies, les équipements de défense, la transformation numérique, les industries extractives et le tourisme.



Ils sont convenus de poursuivre les échanges de délégations, de se soutenir dans les mécanismes et forums multilatéraux et d’organiser régulièrement les consultations politiques. Ils ont également convenu de renforcer le cadre juridique des échanges commerciaux et des investissements, notamment par la négociation et la signature d’une convention contre la double imposition et d’un accord sur la promotion et la protection des investissements.



En sa qualité de président en exercice de l’Union africaine (UA), le Burundi soutiendra le Vietnam dans le renforcement de ses relations avec l’UA. Les deux parties ont également convenu de soutenir l’élargissement des activités d’investissement de Lumitel, considérée comme un point fort de la coopération économique bilatérale.



Le vice-ministre Le Anh Tuan a proposé que le Burundi continue de créer des conditions favorables permettant à Lumitel d’évoluer d’une entreprise de télécommunications vers un fournisseur de services numériques, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la Vision 2040-2060 du gouvernement burundais. Il a également souhaité que le Burundi adopte rapidement des politiques incitatives pour attirer davantage d’entreprises vietnamiennes.



De son côté, le ministre Édouard Bizimana a remercié le Vietnam pour la mise en œuvre rapide de l’accord entre les deux ministères des Affaires étrangères, affirmant que le Burundi considérait le Vietnam comme un modèle de développement.



Il s’est également félicité de la signature d’un document de coopération entre les deux Partis au pouvoir, estimant qu’il constituait une base politique solide pour approfondir les relations bilatérales. Il a particulièrement apprécié les contributions de Lumitel au développement socio-économique du Burundi et souhaité l’arrivée de davantage d’entreprises vietnamiennes. Le ministère burundais des Affaires étrangères a par ailleurs annoncé la ratification de l’accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.



Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de (CNDD-FDD, Révérien Ndikuriyo, le vice-ministre vietnamien a échangé sur la mise en œuvre du mémorandum de coopération entre les deux Partis, notamment dans la formation des cadres, l’échange d’expériences et l’étude du modèle de développement socio-économique vietnamien. Le secrétaire général du CNDD-FDD a souligné les contributions de Lumitel au budget national et à la connectivité de la population, et souhaité des résultats similaires dans d’autres domaines.



À Lumitel, Le Anh Tuan a salué les résultats de la coentreprise, qui occupe actuellement la première place au Burundi en termes de part de marché et de contribution au budget de l’État. Il a estimé que son succès contribuerait à encourager davantage d’entreprises vietnamiennes à investir au Burundi.



Enfin, lors de sa visite à l’ODECA, le responsable vietnamien a échangé sur la proposition d’établir des liens entre cette institution et les associations et entreprises vietnamiennes du secteur du café afin de promouvoir l’exportation du café Arabica burundais vers le Vietnam. Il a soutenu l’organisation d’une délégation d’entreprises burundaises au Vietnam pour étudier le marché, promouvoir leurs produits et échanger des expériences en matière de productivité, de qualité et de valorisation du café. -VNA