Politique

Renforcement des échanges parlementaires Vietnam-Chine

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et Zhong Shan, président de la Commission des affaires financières et économiques de l’Assemblée populaire nationale de Chine, ont appelé à approfondir la coopération entre les deux organes législatifs.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite), reçoit le président de la Commission des affaires financières et économiques de l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN), Zhong Shan. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite), reçoit le président de la Commission des affaires financières et économiques de l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN), Zhong Shan. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu le 16 septembre à Hanoï Zhong Shan, président de la Commission des affaires financières et économiques de l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN), actuellement en visite de travail au Vietnam.

Lors de cette rencontre, le dirigeant vietnamien a souligné que cette visite contribuait à approfondir la mise en œuvre de l’Accord de coopération signé en 2024 entre les deux organes législatifs, ainsi qu’à consolider le Partenariat de coopération stratégique intégral et la Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

À l’occasion du 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine (1er octobre 1949-2026), le président de l’Assemblée nationale a salué les réalisations de la Chine, notamment l’adoption de son 15e plan quinquennal, tout en exprimant sa conviction que le pays atteindra son second objectif centenaire.

Au nom du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du peuple vietnamiens, il a également exprimé sa solidarité avec le peuple chinois à la suite des récentes inondations et catastrophes naturelles, notamment du glissement de terrain survenu dans la zone frontalière avec le Népal.

Le plus haut législateur vietnamien a rappelé les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays. Il a souligné que les récentes visites de haut niveau du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois (PCC), Xi Jinping, avaient permis de parvenir à des perceptions communes, qui constituent une base pour le développement des relations bilatérales dans la nouvelle période.

Il a appelé les deux organes législatifs à maintenir des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux. Il a également souhaité renforcer la coopération concrète entre les commissions spécialisées.

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Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (7e, droite), et la délégation chinoise. Photo: VNA

De son côté, Zhong Shan a affirmé que la coopération entre les deux organes législatifs devenait de plus en plus approfondie et substantielle. Il a rappelé la visite officielle au Vietnam en 2025 de Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, qui avait permis aux deux parties de parvenir à d’importantes perceptions communes sur le renforcement des relations bilatérales.

Les deux parties ont estimé que le potentiel de coopération entre les deux pays restait considérable, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Au cours des huit premiers mois de 2026, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 234 milliards de dollars, les deux pays visant 300 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année.

Saluant le développement socio-économique du Vietnam et l’amélioration du niveau de vie de sa population, Zhong Shan a estimé que ces avancées constituaient une base solide pour élargir les échanges et la coopération. Les organes législatifs des deux pays devraient renforcer leur coordination et le partage d’expériences en matière de législation et de supervision parlementaire, afin de créer un environnement juridique plus favorable au développement économique des deux pays.

Zhong Shan s'est dit convaincu que la coopération entre les organes législatifs des deux pays continuerait à se renforcer. - VNA

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