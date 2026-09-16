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Le roi et la reine de Thaïlande prient pour la paix à la pagode Quan Su, à Hanoï

Après avoir accompli les rites traditionnels d'offrande de bougies et de fleurs, le roi et la reine de Thaïlande ont assisté à une séance de récitation de sutras par les moines et les fidèles.

Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana de Thaïlande effectuent les rites traditionnels d'offrande de bougies et de fleurs à la pagode Quan Su. Photo: VNA
Le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana de Thaïlande effectuent les rites traditionnels d'offrande de bougies et de fleurs à la pagode Quan Su. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Vietnam, le roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana de Thaïlande se sont rendus mercredi matin du 16 septembre à la pagode Quan Su, à Hanoï, pour assister à une cérémonie de prière pour la paix.

Après avoir accompli les rites traditionnels d'offrande de bougies et de fleurs, le couple royal a assisté à une séance de récitation de sutras par les moines et les fidèles. Ces prières ont été formulées pour la paix du couple royal, ainsi que pour le développement heureux du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Thaïlande, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Ce geste spirituel illustre l'engagement des deux nations à œuvrer de concert pour un monde de paix, de coopération et de prospérité.

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Le roi et la reine de Thaïlande assistent à une séance de récitation de sutras par les moines et les fidèles à la pagode Quan Su. Photo: VNA

La Thaïlande est une terre historique où l'empreinte du bouddhisme demeure profondément ancrée dans sa vie culturelle et religieuse. Sa culture vibrante et ses riches traditions bouddhistes, transmises de génération en génération, sont une source de fierté pour le peuple thaïlandais.

Un aspect particulièrement marquant des relations Vietnam-Thaïlande réside dans la similarité culturelle et la profonde influence bouddhiste, illustrées par l'existence et le développement de la secte Annamnikaya (An Nam tong).

Selon le professeur Nguyen Van Thanh, président de l'Association d'amitié Vietnam-Thaïlande, la présence de cette secte bouddhique dans les provinces du Nord-Est de la Thaïlande, telles que Nakhon Phanom ou Udon Thani, constitue un témoignage vivant de la « puissance douce » et de l'interpénétration culturelle et qui unit les deux peuples.

Au fil des générations, la famille royale thaïlandaise a accordé son patronage et soutenu le développement des pagodes de la secte Annamnikaya, faisant preuve d'une grande tolérance culturelle et d'une estime particulière envers la communauté des Thaïlandais d'origine vietnamienne. Aujourd'hui, l'Annamnikaya est devenue une composante organique de la vie religieuse en Thaïlande. Les moines et fidèles de cette lignée maintiennent des liens étroits avec leur terre d'origine, participant régulièrement aux grands événements bouddhiques internationaux au Vietnam, tels que la célébration du Vesak organisée par les Nations Unies. -VNA

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