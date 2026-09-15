La culture vietnamienne vibre d’un souffle nouveau dans l’espace numérique

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Hanoi (VNA) – Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a lancé mardi 15 septembre le programme "Identité" (Ban sac) 2026, une initiative visant à faire connaître, via des plateformes numériques, les résolutions n°80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Politburo et n°28/2026/QH16 du 24 avril 2026 de l’Assemblée nationale sur le développement de la culture vietnamienne.

Ce programme constitue un espace virtuel alliant culture, médias numériques et intelligence artificielle (IA) ; il se déroule du 15 septembre au 31 octobre 2026 sur le site officiel www.bansac.vn, géré par le bureau du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le programme "Identité" invite les étudiants et les habitants de tout le pays à participer à une aventure visant à poursuivre le récit de la culture vietnamienne à travers leurs propres expériences, perspectives et leur créativité.

Il encourage les participants à intégrer l’IA et les technologies numériques dans le processus de création, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour exprimer les valeurs historiques, artistiques, patrimoniales, touristiques et humaines du Vietnam, tout en garantissant l’exactitude, l’honnêteté et le respect du droit vietnamien.

La plateforme www.bansac.vn est conçue comme un espace numérique moderne où les valeurs culturelles ancestrales de la nation prennent une nouvelle vie grâce au langage créatif de l’ère numérique.

Les participants peuvent créer des effets et raconter des histoires à l’aide d’images et de sons saisissants, transformant des éléments familiers — tels que le patrimoine, les fêtes, la gastronomie, les costumes traditionnels et les récits du quotidien — en œuvres originales et marquantes, capables de tisser un lien avec la jeunesse.

L’un des temps forts du programme est un concours de courts métrages sur la culture vietnamienne. Les participants sont libres de raconter des histoires, de partager des expériences et d’exprimer leurs propres points de vue sur l’histoire, l’art, le patrimoine, le tourisme et le peuple du Vietnam.

Par ailleurs, le questionnaire en ligne permet aux participants de se divertir tout en approfondissant leurs connaissances sur les résolutions n°80-NQ/TW et n°28/2026/QH16, ainsi que sur divers aspects de l’histoire, de la culture, de l’art, du patrimoine, du tourisme et de la population du Vietnam.

La participation est ouverte à tous les citoyens vietnamiens ainsi qu’aux étrangers résidant, étudiant ou travaillant au Vietnam, quels que soient leur âge, leur sexe ou leur profession.

Le programme se déroule du 15 septembre au 31 octobre 2026. Les prix finaux seront annoncés et remis en novembre 2026. – VNA

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