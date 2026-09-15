Quán Kỳ Nam triomphe au 25e Festival international du film Imagine India à Madrid

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Hanoi (VNA) – Le film vietnamien "Quán Kỳ Nam " (Kỳ Nam Inn) a remporté plusieurs prix lors de la 25e édition du Festival international du film Imagine India (IIIFF) à Madrid, dont celui du meilleur réalisateur.

Le prix du meilleur réalisateur a été décerné à Leon Lê pour son deuxième long métrage. Fort d’une expérience dans la danse, le chant et le jeu d’acteur, Lê partage son activité entre New York et Hô Chi Minh-Ville. Ses courts métrages "Dawn" (2012) et "Talking to My Mother" (2014) ont été projetés dans plus de 100 festivals de cinéma à travers le monde.

Son premier long métrage, "Song Lang" (2018), a remporté plus de 50 prix, dont le Tokyo Gemstone Award au Festival international du film de Tokyo et le prix du meilleur long métrage de fiction au Seattle Queer Film Festival.

Lê a également remporté le prix du meilleur réalisateur à l’Asian Art Film Festival (AAFF) 2026, en mai dernier à Macao, en Chine.

Situé à Sài Gon en 1985, Quán Kỳ Nam (Kỳ Nam Inn) suit une veuve solitaire dont la vie est revitalisée par l’arrivée d’un jeune homme charmant, sur fond de bouleversements sociaux dans le Vietnam d’après-guerre.

Évoquant la tendresse d’une aquarelle romantique, le film atteint son apogée émotionnel lors d’une séquence nocturne où les deux personnages déambulent dans les rues de Sài Gon, accomplissant un rituel d’adieu onirique.

Portée par la narration du jeune homme, la scène laisse leur histoire commune suspendue dans un présent éternel.

Le réalisateur Leon Lê (à l'extrême droite) et l'équipe du film «Quán Kỳ Nam» au Festival international du film de Toronto (TIFF) 2025.

Le film a également remporté les Prix du meilleur décors pour La Quy Tung et du meilleur directeur de photographie pour Bob Nguyên.

Tung est un artiste visuel et chef décorateur dont le travail se situe au croisement du cinéma, de l’art contemporain et du design. Reconnu pour son approche singulière de la narration visuelle, il a conçu les univers visuels de nombreuses productions cinématographiques vietnamiennes et internationales et a remporté trois prix pour la meilleure direction artistique au Festival du film du Vietnam.

Nguyên est un membre accrédité de l’Australian Cinematographers Society (ACS) dont la carrière internationale a été marquée par son engagement envers l’art et le métier du cinéma sur pellicule.

Son film "Muoi – The Curse Returns" lui a valu deux Gold Awards aux ACS Victoria Awards ainsi que deux National Golden Tripods.

Lors de la 56e cérémonie des prix nationaux de l’ACS en 2026, Nguyên a été nommé directeur de la photographie australien de l’année pour la deuxième fois et a reçu le deuxième Milli Award de sa carrière.

La 25e édition du IIIFF a également décerné des prix pour l’ensemble de leur carrière au réalisateur hongkongais Wong Kar-wai et au réalisateur japonais Hirokazu Koreeda. — VNA

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