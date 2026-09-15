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La vieille ville de Hôi An s’apprête à scintiller pour son Festival international des lanternes

Le Festival international des lanternes de Hôi An 2026 aura lieu du 3 au 6 décembre 2026, illuminant de milliers de lanternes colorées la vieille ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son architecture bien préservée et son charme ancien.

Les lanternes brillent de mille feux sur la rivière Hoài. Photo:baocamau.vn
Les lanternes brillent de mille feux sur la rivière Hoài. Photo:baocamau.vn

Hôi An (VNA) – La vieille ville de Hôi An accueillera le Festival international des lanternes de Hôi An du 3 au 6 décembre, proposant divers espaces dédiés à l'artisanat des lanternes, à des échanges culturels et artistiques, à des expositions, à des dialogues sur les traditions ainsi qu’à un concours de design.

Le Centre de conservation du patrimoine mondial de Hôi An a annoncé que le festival, intitulé « Hôi An – Couleurs du patrimoine », mettrait à l’honneur l’un des métiers d’art les plus emblématiques de Hôi An, tout en offrant aux artistes locaux l’occasion de créer des motifs et des décorations uniques.

Des lanternes servent à décorer la vieille ville chaque week-end, mais la plupart des foyers du quartier ancien illuminent également leurs maisons et leurs boutiques avec des lanternes colorées.

La vieille ville de Hôi An, devenue membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO (UCCN) dans le domaine de l’artisanat et des arts populaires en 2023, a perpétué cet artisanat depuis le 17e siècle ; aujourd’hui encore, plus de 30 ateliers et 200 foyers fabriquent des lanternes.

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Des lanternes décorent une boutique dans la vieille ville de Hôi An. Photo: ivivu.com

L’année dernière, les décorations de lanternes de Hôi An ont remporté le premier prix au Festival des lumières de l’Est, dans la province de Hung Yên.

Le Centre de conservation du patrimoine mondial de Hôi An a indiqué que 1.700 foyers et 685 petites entreprises sont actifs dans les domaines de l’artisanat et des arts populaires, mobilisant environ 4.000 travailleurs et artisans.

La lanterne de Hôi An est composée d’une armature en bambou ou en bois enveloppée dans une pièce de soie sur laquelle on inscrit un poème, une maxime ou bien que l’on illustre d’histoires ou légendes anciennes. Les fabricants font leur travail avec un soin minutieux jusque dans les moindres détails de sorte que chacune d’elle – grande ou petite – est un ouvrage d’art à part entière.

La fabrication de lanternes et d’autres métiers artisanaux traditionnels constituent une source de revenus importante pour de nombreuses familles et artisans ; cela inclut notamment la menuiserie, la poterie en terre cuite, le travail du bambou, la transformation du palmier nipa, la confection de vêtements et la maroquinerie.

Ces dernières années, le Festival des lanternes de Hôi An a été organisé à Wernigerode, ville jumelle située en Allemagne, dans le cadre de diverses activités célébrant leur amitié bilatérale. — VNA

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#Festival international des lanternes de Hôi An
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