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La Journée de la Grande union nationale organisée pour la première fois à l’étranger

Pour la première fois à l’étranger, la Journée de la Grande solidarité nationale sera organisée à Prague, en République tchèque, afin de renforcer la cohésion de la communauté vietnamienne, de préserver son identité culturelle et de resserrer ses liens avec le pays d’origine.

Photo d'illustration : Le festival culturel « Vietnam brillant », qui s'est tenu du 26 au 28 juin 2026 au Centre culturel Zahrada, à Prague, en République tchèque, a attiré de nombreux participants vietnamiens à l'étranger. Photo : VNA
Photo d'illustration : Le festival culturel « Vietnam brillant », qui s'est tenu du 26 au 28 juin 2026 au Centre culturel Zahrada, à Prague, en République tchèque, a attiré de nombreux participants vietnamiens à l'étranger. Photo : VNA

​Prague (VNA) - Le Comité permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a publié le 11 septembre 2026 le Guide 12/HD-MTTW-BTT sur l’organisation de la Journée de la Grande union nationale au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Prague, capitale de la République tchèque, a été choisie pour accueillir cette événement, une première hors du Vietnam. Cette journée vise à promouvoir les traditions du Front de la Patrie, à renforcer la valeur de la grande union nationale et les liens entre les Vietnamiens à l’étranger et leur pays d’origine. Elle contribuera également à préserver la langue vietnamienne et l’identité culturelle et à encourager les Vietnamiens à l’étranger à contribuer au développement du pays. Le choix de Prague tient à l’importance de la communauté vietnamienne en République tchèque et permettra aux associations, intellectuels, entrepreneurs, jeunes et étudiants de se rencontrer et de renforcer les liens communautaires.

La Journée est encouragée autour du 18 novembre, date de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam, en lien avec la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre.

Le programme comprend une partie officielle et des activités festives. La première portera notamment sur les traditions du Front de la Patrie du Vietnam, la situation de la communauté locale et la mise à l’honneur des collectifs et individus ayant contribué à la construction de la communauté, à la préservation culturelle et à l’enseignement du vietnamien.

Les activités festives comprendront des spectacles culturels et artistiques, des défilés d’ao dai, des chants populaires, des instruments traditionnels, des présentations culturelles régionales et des jeux traditionnels ainsi que des activités destinées aux jeunes. Des programmes sur l’histoire, la culture et la langue vietnamiennes seront également encouragés.

La journée pourra aussi comprendre des rencontres entre intellectuels, experts, entrepreneurs, jeunes et étudiants vietnamiens à l’étranger et des organismes, localités et entreprises au Vietnam, ainsi que la présentation d’emplois, d’initiatives innovantes et de produits vietnamiens. Un « repas de la Grande union» et la présentation de spécialités régionales pourront également être organisés.

Selon le Guide, les associations vietnamiennes à l’étranger organiseront cette journée avec le soutien des représentations vietnamiennes. Les activités devront respecter les lois du pays d’accueil et être organisées de manière solennelle, pratique, conviviale et économique, dans le respect de la diversité de la communauté vietnamienne.

Le financement proviendra notamment de la mobilisation sociale, de parrainages et de contributions volontaires, dans un souci de transparence et d’économie. Les orientations s’appuient sur la Loi sur le Front de la Patrie du Vietnam, la Résolution n°23-NQ/TW du 2 août 2026 du Bureau politique sur le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger et les textes relatifs à l’organisation de la Journée.

​La mise en œuvre de la Journée de la Grande union nationale à Prague devrait renforcer la cohésion de la communauté vietnamienne en République tchèque, contribuer à préserver son identité culturelle et encourager sa contribution au développement du pays, tout en consolidant l’amitié Vietnam-République tchèque. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Journée de la Grande union nationale
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