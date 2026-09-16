Culture-Sports

Les athlètes vietnamiens en route pour les 20es Jeux asiatiques

La délégation sportive vietnamienne a entamé son déplacement vers le Japon pour participer aux 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20), avec l’ambition de donner le meilleur d’elle-même et de contribuer à l’objectif collectif d’au moins quatre médailles d’or.

La délégation sportive vietnamienne a quitté le Vietnam dans la nuit du 15 septembre pour le Japon, où elle participera aux 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20). Photo: baochinhphu.vn
La délégation sportive vietnamienne a quitté le Vietnam dans la nuit du 15 septembre pour le Japon, où elle participera aux 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20). Photo: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – La délégation sportive vietnamienne a quitté le Vietnam dans la nuit du 15 septembre pour le Japon, où elle participera aux 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20). Portés par les attentes des supporters, les athlètes vietnamiens entendent donner le meilleur d’eux-mêmes pour défendre les couleurs nationales sur la plus grande scène sportive du continent.

Le vice-directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, Nguyen Hong Minh, chef de la délégation vietnamienne à l’ASIAD 20, conduit le groupe parti pour le Japon. Des responsables de la délégation ainsi que des membres de plusieurs équipes nationales figurent également parmi les premiers partants.

Après plusieurs mois d’entraînement, de stages et de préparation technique, les athlètes entament désormais la phase décisive de leur préparation et de leur compétition au plus haut niveau continental.

Lors de la cérémonie, Nguyen Danh Hoang Viet, directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, a appelé les membres de la délégation à préserver leur santé, à renforcer l’esprit d’équipe, à respecter les lois du pays hôte et à se battre pleinement pour les couleurs du Vietnam.

En raison de calendriers de compétition différents, les équipes vietnamiennes rejoignent le Japon par vagues successives, conformément aux plans de préparation et aux dispositions du comité d’organisation. Dans la nuit du 15 et au cours de la journée du 16 septembre, les responsables de la délégation et les athlètes des équipes de karaté, d’aviron, de wushu et de canoë-kayak ont progressivement pris le départ.

Selon le calendrier établi, l’équipe de tir sportif, forte de 21 membres, a quitté le Vietnam le 15 septembre à bord du vol VN348. Le 16 septembre, le groupe principal de l’équipe de karaté, composé de dix membres, est parti avec des responsables de la délégation et des représentants d’autres disciplines, tandis que quatre autres karatékas ont suivi un itinéraire distinct. Le 18 septembre, 25 membres de l’équipe de sepak takraw rejoindront à leur tour le Japon.

Le tir sportif, le karaté et le sepak takraw figurent parmi les disciplines particulièrement attendues, après avoir contribué aux trois médailles d’or remportées par le Vietnam lors des ASIAD 19. -VNA

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