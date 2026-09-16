Sanofi et VNVC signent une déclaration conjointe sur la production de vaccins de nouvelle génération au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le 10 septembre 2026, le Forum des entreprises Vietnam–France s’est tenu à Paris, réunissant des entreprises de premier plan des deux pays dans plusieurs secteurs clés, en présence du Secrétaire général et Président du Vietnam, To Lam, du Président français Emmanuel Macron ainsi que de hauts responsables des deux pays. À cette occasion, Sanofi Vietnam et la Société par actions des vaccins du Vietnam (VNVC) ont signé une Déclaration conjointe de coopération stratégique portant sur la production de vaccins de nouvelle génération au Vietnam.

​Cette Déclaration conjointe vise plusieurs objectifs majeurs : renforcer les capacités nationales de production de vaccins, accroître progressivement l’autonomie d’approvisionnement et répondre aux besoins en matière de prévention des maladies ; contribuer à la sécurité sanitaire et élargir l’accès aux produits de santé essentiels ; tout en développant les ressources humaines et un écosystème vaccinal durable contribuant au développement socio-économique du pays.

​Les deux parties collaborent actuellement à l’identification des vaccins susceptibles d’être fabriqués à l’avenir par VNVC, trois vaccins ayant d’ores et déjà été retenus pour une évaluation approfondie.

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Sanofi accorde une grande importance aux orientations définies par le gouvernement vietnamiens pour promouvoir la science et la technologie.

​À l’issue de la cérémonie de signature, la délégation des dirigeants du ministère vietnamien de la Santé, accompagnée de représentants de VNVC et de Sanofi, a visité le site de production de Sanofi à Neuville-sur-Saône, en France. Cette visite a permis aux participants de découvrir directement l’expertise industrielle, les technologies de fabrication et les systèmes de contrôle qualité de Sanofi, tout en échangeant sur la feuille de route de coopération entre VNVC et Sanofi.

​Selon les termes de la Déclaration conjointe, les trois vaccins identifiés comme prioritaires pour une future production par VNVC au Vietnam répondent à d’importants besoins médicaux non satisfaits. Ils contribueront à la prévention des maladies tout au long de la vie, des nourrissons et adolescents jusqu’aux adultes et aux personnes âgées.

​Selon le plan établi par VNVC, le Centre de fabrication de vaccins et de produits biologiques de VNVC devrait être achevé et entrer en activité d’ici fin 2027. Les premiers lots de vaccins devraient être produits en 2028, tandis que les vaccins fabriqués au Vietnam devraient être commercialisés à partir de 2029.

​Avec une population dépassant les 100 millions d’habitants et des besoins croissants en matière de vaccination pour différentes tranches d’âge, le Vietnam dispose d’une base de marché importante pour développer une production vaccinale à grande échelle et sur le long terme.

​La coopération entre Sanofi et VNVC a continué de progresser à travers plusieurs étapes majeures, notamment un jalon important marqué par la présence du Président français Emmanuel Macron lors de sa visite au Vietnam en 2025. La Déclaration conjointe signée en septembre 2026 constitue une nouvelle avancée, faisant entrer ce partenariat dans une nouvelle phase de développement, avec l’établissement par les deux parties de priorités plus précises concernant les produits stratégiques et les principales étapes du projet.

Stephen Alix, Responsable des vaccins internationaux chez Sanofi, a déclaré : « Avec plus de 70 ans de présence au Vietnam, Sanofi accorde une grande importance aux orientations définies par le Parti communiste et le Gouvernement vietnamiens pour promouvoir la science et la technologie, encourager l’innovation, développer les industries de haute technologie et renforcer la résilience du système national de santé. À travers cette initiative, Sanofi souhaite contribuer de manière significative aux objectifs du pays ainsi qu’au développement d’un écosystème biotechnologique vietnamien toujours plus avancé.

​Ngo Chi Dung, Président du Conseil d’administration et Directeur général de la Société par actions des vaccins du Vietnam (VNVC), a estimé que cette Déclaration conjointe représente une étape importante, marquant le passage d’une orientation de coopération à la concrétisation de l’objectif de localisation de la production de vaccins de nouvelle génération au Vietnam.

Le Centre de fabrication de vaccins et de produits biologiques de VNVC, situé dans la province de Tây Ninh, représente un investissement initial supérieur à 2 500 milliards de dôngs vietnamiens. S’étendant sur plus de 26 000 m², il disposera d’une capacité de production estimée à environ 120 millions de doses de vaccins par an.

​Le site a pour objectif de répondre aux normes internationales WHO-GMP, EU-GMP et FDA-cGMP, tout en renforçant les capacités du Vietnam dans les domaines de la recherche, de la fabrication et du contrôle des vaccins et des produits biologiques. - VNA

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