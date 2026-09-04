L’hôpital Huu Nghi et Mescells s’associent sur la recherche sur les cellules souches

Hanoi (VNA) – L’hôpital Huu Nghi (Amitié) et Mescells Medical System ont signé jeudi 3 septembre un accord de coopération globale visant à mener des recherches sur les cellules souches mésenchymateuses et à les appliquer dans le cadre de traitements cliniques.



Cet accord a pour objectif de contribuer au développement d’un groupe technologique national clé, conformément à la décision n°1131/QD-TTg du Premier ministre en date du 12 juin 2025, tout en favorisant un modèle de partenariat public-privé destiné à intégrer progressivement les avancées de la médecine régénérative dans les soins de santé courants et la prise en charge des patients.



Ce partenariat constitue un modèle de collaboration pionnier dans le domaine de la recherche et de l’application clinique des cellules souches mésenchymateuses au Vietnam.



Lors de la cérémonie de signature, le prof.associé-Dr Nguyên Thê Anh, directeur de l’hôpital Huu Nghi, a déclaré que le développement de la médecine régénérative jouait un rôle crucial compte tenu du vieillissement de la population vietnamienne et de la hausse concomitante des maladies dégénératives, en particulier des troubles musculo-squelettiques.



« De nombreuses personnes âgées conservent une grande vivacité d’esprit, alors même que leur mobilité et leur autonomie sont compromises par des affections dégénératives. Par conséquent, l’objectif des soins aux personnes âgées ne consiste pas simplement à prolonger la durée de vie, mais à étendre la période vécue dans de bonnes conditions », a déclaré le prof.associé-Dr Nguyên Thê Anh.



Dans ce contexte, l’hôpital Huu Nghi se concentre sur le domaine de la médecine régénérative — et plus particulièrement sur la recherche concernant l’utilisation de cellules souches pour améliorer la fonction des organes — en mettant l’accent sur les maladies articulaires dégénératives.



Le prof.associé-Dr Nguyên Thê Anh a ajouté que ce partenariat ouvrirait la voie à l’utilisation de technologies cellulaires, une technique de pointe au Vietnam, offrant ainsi de nouvelles options thérapeutiques aux patients atteints de maladies chroniques.



Lors de la cérémonie, la présidente de Mescells, Nguyên Thi Thu Hiên, s’est engagée à mobiliser les ressources et la technologie du groupe, ainsi qu’à faire preuve du plus haut niveau de responsabilité, dans le cadre de ce partenariat avec l’hôpital Huu Nghi.



« Toutes les activités de collaboration respecteront des principes fondamentaux — rigueur scientifique, sécurité, transparence et conformité juridique — tout en plaçant les intérêts des patients au cœur de chacune de nos actions. Notre objectif est de garantir aux patients l’accès à des soins médicaux de pointe directement dans le pays, leur épargnant ainsi les épreuves et les coûts liés à un déplacement à l’étranger pour se faire soigner », a-t-elle déclaré.

Des délégués assistent à la cérémonie de signature de l'accord. Photo : suckhoedoisong.vn

Dans le cadre de cet accord, les deux parties collaboreront sur des programmes et projets de recherche scientifique ainsi que sur des solutions innovantes. Elles intensifieront également leurs recherches dans des domaines tels que la médecine régénérative, les technologies cellulaires, les produits à base de cellules, les matériaux et solutions biomédicaux, le tout dans le strict respect de la réglementation en vigueur.



Au-delà de leurs activités professionnelles principales, les deux parties s’engagent à organiser des sessions de formation, des conférences et des forums scientifiques, tout en facilitant les échanges d’experts, de chercheurs et de techniciens.



Les deux entités étudieront et proposeront la mise en œuvre pratique de nouveaux procédés techniques et modèles professionnels ; elles collaboreront également à la publication de travaux scientifiques, au dépôt de droits de propriété intellectuelle ainsi qu’au transfert et à l’application des résultats de recherche.



Mescells et l’hôpital Huu Nghi prévoient par ailleurs de renforcer la coopération avec des instituts de recherche, universités, hôpitaux et organismes scientifiques, tant nationaux qu’internationaux, dans des domaines d’intérêt commun.



Le Dr Nguyên Ngô Quang, directeur du Département des sciences, de la technologie et de la formation au ministère de la Santé, a déclaré que le secteur de la santé se concentre actuellement sur le développement de trois groupes technologiques stratégiques : les vaccins de nouvelle génération, les technologies cellulaires (incluant les cellules souches et les cellules immunitaires) et la technologie d’impression 3D.



Concernant les cellules souches mésenchymateuses dérivées du cordon ombilical, des recherches approfondies ont été menées à l’échelle mondiale et plusieurs pays en ont autorisé l’utilisation pour des indications médicales spécifiques. Au Vietnam, les domaines de recherche et d’application suscitant de l’intérêt incluent le traitement des troubles musculo-squelettiques, le soutien au rétablissement fonctionnel après des lésions de la moelle épinière et la prise en charge de maladies endocriniennes telles que le diabète.



Le Dr Nguyên Ngô Quang a suggéré que les deux entités élaborent une feuille de route et définissent des tâches spécifiques pour concrétiser la recherche et l’application des cellules souches mésenchymateuses selon une démarche scientifiquement rigoureuse, en privilégiant avant tout la sécurité et l’efficacité thérapeutique.



« Une coordination étroite entre les organismes de réglementation, les hôpitaux et les développeurs de technologies sera un facteur clé pour introduire progressivement la technologie des cellules souches dans la pratique clinique, grâce à une feuille de route systématique, scientifiquement fondée et conforme à la législation », a-t-il indiqué.



Mescells est un système médical spécialisé dans la médecine régénérative et la thérapie cellulaire au Vietnam ; il repose sur un écosystème en circuit fermé englobant la recherche, la formation, la production et l’application clinique. Mescells exploite un écosystème intégré regroupant recherche, conservation, application clinique et formation professionnelle. — VNA