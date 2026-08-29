Les hôpitaux assurent la continuité des soins d’urgence pendant la Fête nationale

Hanoi (VNA) - Les autorités sanitaires ont ordonné aux hôpitaux et aux services de santé provinciaux de tout le pays d’assurer une présence médicale 24 heures sur 24 dans les services d’urgence durant les cinq jours fériés de la Fête nationale, afin de garantir qu’aucun patient ne soit refusé ou laissé dans l’attente de soins.



La directive, émise par l’Administration des services médicaux du ministère de la Santé, exige que les établissements médicaux soient prêts, tout au long de cette période, à accueillir et à traiter les urgences, les accidents et les cas d’intoxication.



Les hôpitaux dans l’incapacité de prendre en charge un cas eux-mêmes doivent d’abord stabiliser le patient et expliquer clairement la situation à ce dernier ainsi qu’à sa famille avant de le transférer vers un autre établissement, a-t-elle précisé.



Elle a également enjoint aux hôpitaux de coordonner leurs actions avec la police et les autres services d’urgence en cas d’accidents de la route ou d’incidents impliquant de nombreuses victimes, et de signaler immédiatement tout événement majeur — tel qu’une épidémie, une catastrophe ou une intoxication collective — via une ligne d’urgence, suivi d’un rapport écrit, afin que les autorités supérieures puissent diriger la réponse sans délai.



L’hôpital Bach Mai a annoncé qu’il maintiendrait des effectifs complets pour les urgences, tant sur son site principal de Hanoi que dans son établissement de Ninh Bình, durant toute la durée des congés.



Le directeur Dào Xuân Co a indiqué que chaque service avait élaboré des plans d’urgence pour assurer la continuité des activités cliniques, la prise en charge des urgences étant érigée en priorité absolue de l’hôpital durant cette période.



Sur le site de Hanoi, le Centre d’urgence A9 assurera une présence permanente pour le tri et le traitement des patients, en appliquant une politique stricte de non-refus et de prise en charge sans délai, a précisé l’hôpital.



À Ninh Binh, les services d’urgence, de soins intensifs et de toxicologie resteront également pleinement opérationnels pour prendre en charge les patients locaux ainsi que ceux des zones environnantes. — VNA

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