Le ministère de la Santé exhorte à presser le pas vers les objectifs de la vaccination

Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a exhorté les provinces et les villes sous l’autorité centrale à intensifier leurs efforts de vaccination pour le reste de l’année, après que des données ont révélé que de nombreuses localités risquaient de ne pas atteindre les objectifs fixés par le Programme national élargi de vaccination.



Dans un document adressé aux comités populaires provinciaux et municipaux, le ministère a appelé à des mesures renforcées pour améliorer la couverture vaccinale et garantir la réalisation des objectifs annuels du programme.



Selon les rapports des Instituts nationaux d’hygiène et d’épidémiologie ainsi que des Instituts Pasteur, à la fin du mois de juin, les taux de couverture pour plusieurs vaccins du Programme élargi de vaccination accusaient un retard par rapport aux objectifs du plan 2026 dans de nombreuses localités.



Concernant la vaccination contre la tuberculose chez les enfants de moins d’un an, 30 des 34 provinces et villes risquaient de ne pas atteindre leurs objectifs pour le premier semestre de l’année en l’absence d’une intervention renforcée.



Seules quatre localités — la ville de Hanoi ainsi que les provinces de Quang Ninh, Dông Thap et Diên Biên — ont été jugées susceptibles d’atteindre l’objectif.



La situation était plus préoccupante pour la vaccination des nouveau-nés contre l’hépatite B, seules trois des 34 localités — Quang Ninh, Hung Yên et Hanoi — étant susceptibles d’atteindre leurs objectifs semestriels.



Concernant la troisième dose du vaccin pentavalent (DTC-HepB-Hib), 25 des 34 provinces et villes risquaient de ne pas atteindre l’objectif fixé au cours du premier semestre de l’année.



La vaccination contre la poliomyélite a également révélé des lacunes. Seules quatre des 34 localités étaient en bonne voie pour atteindre l’objectif relatif à la troisième dose du vaccin antipoliomyélitique oral (bOPV), tandis que six étaient susceptibles d’atteindre celui concernant la deuxième dose du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI).



Pour le vaccin contre le rotavirus, qui protège les enfants contre les maladies diarrhéiques, 30 localités risquaient de ne pas atteindre leurs objectifs.



La vaccination contre la rougeole accusait également du retard dans de nombreuses zones, 27 des 34 provinces et villes risquant de ne pas atteindre l’objectif fixé. Concernant le vaccin contre la rougeole et la rubéole, 16 localités étaient exposées à ce même risque.



Par ailleurs, 15 localités risquaient de ne pas atteindre l’objectif pour la quatrième dose du vaccin DTC (diphtérie, coqueluche, tétanos), un rappel assurant une protection contre ces trois maladies.



Appel aux provinces pour renforcer la vaccination



Le ministère de la Santé exhorte les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux à charger les organismes compétents de prendre des mesures urgentes pour renforcer la vaccination.



Le ministère a souligné qu’une couverture vaccinale accrue est essentielle pour assurer une prévention et une lutte proactives et efficaces contre les maladies, atteindre les objectifs annuels du Programme élargi de vaccination et contribuer à la réalisation des objectifs en matière de vaccination énoncés dans la résolution n°72-NQ/TW du Politburo sur certaines solutions de percée pour renforcer la protection, le soin et l’amélioration de la santé de la population.



Les départements de la santé provinciaux et municipaux ont reçu pour instruction de poursuivre les activités de vaccination afin d’accroître la couverture vaccinale dans le cadre du Programme élargi de vaccination, en accordant la priorité aux vaccins et aux zones risquant de prendre du retard sur le calendrier prévu.



Ils ont également été invités à évaluer leurs besoins et à proposer que les autorités de tous niveaux allouent des fonds et des ressources humaines suffisants pour la mise en œuvre efficace du programme.



Le ministère a notamment appelé à un examen urgent des antécédents vaccinaux des enfants ainsi qu’à la réalisation de vaccinations de rattrapage pour les enfants entrant à l’école maternelle et à l’école primaire. — VNA



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