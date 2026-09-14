Santé

Les maladies cardiovasculaires touchent de plus en plus les jeunes adultes

À l’occasion de sa 6e conférence scientifique, le Centre cardiovasculaire de l’Hôpital Cho Rây a réuni les experts autour des technologies médicales les plus avancées et des nouvelles approches de soins.

Plus de 1.000 cardiologues et experts de la santé se sont réunis le 13 septembre à Hô Chi Minh-Ville pour la 6e conférence scientifique du Centre cardiovasculaire de l’Hôpital Cho Rây. Photos bvchoray.vn
Plus de 1.000 cardiologues et experts de la santé se sont réunis le 13 septembre à Hô Chi Minh-Ville pour la 6e conférence scientifique du Centre cardiovasculaire de l’Hôpital Cho Rây. Photos bvchoray.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les dernières avancées et technologies de pointe en matière de soins cardiovasculaires ont été au cœur des discussions lors de la 6e conférence scientifique du Centre cardiovasculaire de l’Hôpital Cho Rây, qui s’est tenue dimanche 13 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

Cet événement annuel a constitué une plateforme majeure d’échange d’expertise et de partage d’expériences pratiques, réunissant plus de 1.000 cardiologues et experts de la santé, tant nationaux qu’internationaux.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Pham Thanh Viêt, directeur de l’Hôpital Cho Rây, a déclaré que les maladies cardiovasculaires constituent la principale cause de décès dans le monde, étant à l’origine de près de 19 millions de décès chaque année.

Au Vietnam, on estime que 200.000 personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires, ce qui représente un tiers des décès ; les trois quarts de ces décès sont dus à une maladie coronarienne ou à un accident vasculaire cérébral.

Il a averti que les maladies cardiovasculaires touchent de plus en plus des populations plus jeunes, avec une augmentation du nombre de cas recensés chez les personnes de moins de 30 ans.

Alors qu’auparavant, les patients ne bénéficiaient d’interventions qu’après l’apparition des symptômes, la médecine moderne privilégie désormais le dépistage précoce et une prise en charge personnalisée, a-t-il indiqué.

« Parallèlement aux progrès scientifiques et technologiques, de nombreux dispositifs modernes et des techniques de pointe en cardiologie sont mis en œuvre. En conséquence, le traitement des maladies cardiovasculaires gagne en efficacité », a-t-il fait savoir.

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Participants à la 6e conférence scientifique du Centre cardiovasculaire de l’Hôpital Cho Rây. Photo gracieusetée de l’Hôpital Cho Rây.

Selon Pham Thanh Viêt, le Centre cardiovasculaire de l’Hôpital Cho Rây comprend sept services spécialisés, créant ainsi des conditions favorables à l’adoption de techniques de pointe.

Le ministère de la Santé a chargé l’hôpital d’assurer la formation professionnelle et le soutien technique auprès des établissements de santé dans le Sud.

Le Dr Nguyên Ngô Quang, directeur de l’Administration de la science, de la technologie et de la formation du ministère de la Santé, a salué le Centre cardiovasculaire pour son développement et ses contributions significatives aux domaines de l’examen et du traitement médicaux, de la formation, de la recherche ainsi que de l’application des sciences et technologies.

Il a souligné que la présence d’experts issus de diverses disciplines met en évidence la nécessité croissante d’approches intégrées et interdisciplinaires dans la prise en charge des affections cardiovasculaires.

Il espérait que l’hôpital continuerait de collaborer avec des associations professionnelles pour organiser des événements scientifiques similaires, offrant ainsi aux établissements de soins de proximité et au personnel soignant l’occasion d’apprendre et d’adopter de nouvelles techniques en cardiologie.

Le programme de la conférence a couvert la quasi-totalité des domaines de la cardiologie, avec 200 présentations scientifiques réparties sur 33 séances, sept symposiums et deux démonstrations de cas en direct. Il a également abordé des domaines émergents, tels que la prévention des maladies cardiovasculaires, la nutrition cardiovasculaire, les interventions mini-invasives et la chirurgie cardiaque chez les personnes âgées. – VNA

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#maladies cardiovasculaires #Centre cardiovasculaire de l’Hôpital Cho Rây
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