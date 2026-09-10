Santé

Tous les élèves bénéficieront dès 2028 d’un dépistage sur cinq groupes de pathologies et affections

Tous les élèves, de la maternelle à la fin du secondaire dans l’ensemble du pays, bénéficieront d’examens de dépistage portant sur cinq groupes de pathologies et affections en milieu scolaire à partir de 2028.

Dépistage de santé chez les enfants. (Photo : Hôpital général Dong Da, Hanoï)
Dépistage de santé chez les enfants. (Photo : Hôpital général Dong Da, Hanoï)

Hanoï (VNA) - À partir de 2028, tous les élèves, de la maternelle à la fin du secondaire dans l’ensemble du pays, bénéficieront d’examens de dépistage portant sur cinq groupes de pathologies et affections en milieu scolaire : surpoids et obésité, troubles de la réfraction, scoliose, affections bucco-dentaires et troubles de la santé mentale. Le ministère de la Santé vient de promulguer la Circulaire 34/2026/TT-BYT, qui guide la mise en œuvre de plusieurs volets du Programme cible national sur les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035.

L'un des points précisés dans l'annexe jointe à la circulaire stipule que la totalité des élèves, de la maternelle à la fin du secondaire sur l'ensemble du pays, bénéficiant de bilans de santé, d'examens de dépistage, de détection précoce et de conseils thérapeutiques pour les pathologies en milieu scolaire.

Les bilans de santé des élèves seront réalisés conformément aux réglementations du ministère de la Santé et commenceront à être déployés dès 2026. Sur la base des résultats, les organismes et unités concernés pourront assurer un suivi de l’état de santé des élèves et mettre en place des mesures de prise en charge adaptées. À compter de 2028, le Programme prévoit la mise en œuvre d’examens de dépistage visant à détecter les principales pathologies en milieu scolaire et à fournir des conseils thérapeutiques. La circulaire identifie cinq groupes d’affections : le surpoids et l’obésité, les troubles de la réfraction, la scoliose, les affections bucco-dentaires et les troubles de la santé mentale. Ces dépistages seront réalisés conformément aux normes établies par le ministère de la Santé.

Afin de faciliter leur déploiement et d’éviter la multiplication d’examens distincts, les dépistages pourront être intégrés au bilan de santé réalisé en début d’année scolaire, aux examens médicaux généraux ou aux visites médicales périodiques des élèves.


Au niveau central, le Département de prévention des maladies, relevant du ministère de la Santé, en coordination avec le Département de gestion des examens et traitements médicaux, sera chargé de guider la mise en œuvre du programme, ainsi que d’assurer l’inspection, la supervision, l’évaluation et la synthèse des résultats.

Au niveau local, les Comités populaires des villes et provinces seront chargés de diriger les organismes et unités concernés afin d’organiser les bilans de santé, les dépistages, la détection précoce, les conseils thérapeutiques ainsi que l’orientation vers des établissements spécialisés pour les élèves présentant des pathologies.- VNA

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