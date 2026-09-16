Hô Chi Minh-Ville mise sur l’excellence médicale pour séduire les touristes étrangers

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville possède un potentiel considérable pour devenir une destination prisée des patients étrangers, grâce à ses professionnels de santé expérimentés, ses techniques de traitement de pointe, ses coûts compétitifs et son système hospitalier en plein développement.



Toutefois, un ensemble cohérent de politiques est nécessaire pour que la ville s’impose comme un pôle régional de référence en matière de tourisme médical ; cela englobe divers aspects, allant des normes de qualité hospitalière et des mécanismes de tarification aux assurances internationales, en passant par l’accompagnement des patients, les procédures d’immigration et les synergies entre les secteurs de la santé et du tourisme.



Tang Chi Thuong, directeur du Département municipal de la santé, a déclaré qu’une condition préalable essentielle pour attirer les patients étrangers réside dans une stratégie de développement de centres d’excellence médicale.



Il a proposé de sélectionner des hôpitaux et des spécialités disposant d’une solide expertise afin d’y investir pour atteindre les normes internationales, notamment dans des domaines compétitifs tels que la cardiologie, l’oncologie, la chirurgie robotique, la procréation médicalement assistée, la pédiatrie, la dentisterie, la médecine esthétique, les bilans de santé spécialisés, la médecine traditionnelle et la rééducation.



La ville devrait également autoriser les hôpitaux publics à fixer des tarifs spécifiques pour les patients étrangers, avec des coûts calculés de manière exhaustive et transparente, et communiqués à l’avance, a déclaré Tang Chi Thuong.



Bien que l’autonomie financière des établissements publics à vocation non commerciale soit actuellement régie par le décret n°60/2021/ND-CP du gouvernement et ses amendements (décret n°111/2025/ND-CP), des directives plus claires sont nécessaires concernant les services internationaux proposés par les hôpitaux publics.



Le responsable a également proposé la création d’un centre d’assistance aux patients internationaux, opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant des services multilingues tels que la prise de rendez-vous, la téléconsultation médicale, l’établissement de devis, l’accueil à l’aéroport, l’interprétariat, l’organisation de l’hébergement et le suivi médical.



Une autre priorité consiste à permettre aux hôpitaux publics de collaborer directement avec des compagnies d’assurance, des missions diplomatiques, des entreprises et des organisations internationales afin de mettre en place des garanties de paiement des frais d’hospitalisation, des systèmes de paiement sans espèces, ainsi que la fourniture de dossiers médicaux et de factures en anglais.



Le secteur de la santé a également appelé à faciliter l’obtention de visas pour les patients étrangers et leurs accompagnateurs, notamment en autorisant les hôpitaux qualifiés à certifier les programmes de soins pour appuyer les demandes de délivrance et de prolongation de visa.



Les hôpitaux devraient mettre à disposition des interprètes médicaux, des espaces d’examen adaptés aux patients internationaux et des services respectueux des spécificités culturelles, tout en préservant la confidentialité et les pratiques religieuses des patients. La ville devrait également élaborer des offres intégrées combinant examens et traitements médicaux avec des prestations d’hébergement, de rééducation et de tourisme.



Le directeur du Département municipal de la santé a souligné qu’attirer des patients étrangers ne devait pas reposer uniquement sur des tarifs bas, mais sur une qualité médicale avérée, une tarification transparente, des procédures pratiques et une prise en charge fluide avant, pendant et après le traitement.



Jusqu’au 1er juillet 2025, la mégapole du Sud comptait 162 hôpitaux, plus de 9.000 cliniques spécialisées, ainsi que 351 cliniques privées pluridisciplinaires, avec une équipe médicale hautement qualifiée.



Selon Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, 30 à 40% des patients venant consulter ou se faire soigner dans la ville sont des visiteurs nationaux ou internationaux, principalement en provenance du Cambodge, du Laos, mais aussi des États-Unis, de l’Australie, du Canada et du Japon. – VNA



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