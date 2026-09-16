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Philippines : promouvoir la transition de l’ASEAN vers une économie circulaire

Présidant l’ASEAN en 2026, les Philippines veulent renforcer la coopération régionale pour réduire les déchets, favoriser le réemploi des ressources et accélérer la transition vers une économie circulaire.

Philippines : promouvoir la transition de l’ASEAN vers une économie circulaire

Hanoï (VNA) – En sa qualité de présidente de l’ASEAN en 2026, les Philippines entendent promouvoir le renforcement de la coopération régionale en matière de réduction des déchets, de réutilisation des ressources et de transition vers un modèle d’économie circulaire, dans le cadre du Dialogue régional de l’ASEAN sur l’économie circulaire (ARDCE), qui se tiendra à Makati, dans la zone urbaine de Manille les 22 et 23 septembre.

Selon le ministre philippin de l’Environnement et des Ressources naturelles, Juan Miguel Cuna, l’ASEAN a besoin de solutions à long terme fondées sur les cadres régionaux existants, notamment le Cadre de l’ASEAN sur l’économie circulaire, le Cadre de l’ASEAN sur la consommation et la production durables et le Plan d’action régional de l’ASEAN sur les déchets marins. D’après lui, les solutions à long terme ne doivent pas seulement traiter les déchets une fois qu’ils sont produits, mais aussi s’attaquer au problème à la source, tout en renforçant les mesures visant à limiter l’exploitation et l’utilisation non durables des ressources naturelles.

Les Philippines devraient partager leur expérience en matière de gestion des déchets, notamment à travers la Loi sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) et les instruments politiques connexes. L’ordre du jour de l’ARDCE comprend les politiques nationales en matière d’économie circulaire, le rôle des collectivités locales, la mise en œuvre de la REP, ainsi que les mécanismes financiers et les dispositifs de marché destinés à soutenir les entreprises et les communautés dans leur transition.

Les Philippines entendent notamment veiller à ce que les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), ainsi que les travailleurs informels de la collecte et du traitement des déchets, ne soient pas laissés de côté alors que les économies de l’ASEAN mettent en place des systèmes d’économie circulaire plus vastes et mieux structurés. Selon les Philippines, cette transition pourrait contribuer à créer des communautés plus propres, à élargir les possibilités de subsistance dans les secteurs du recyclage et de la récupération des ressources, tout en renforçant le soutien aux travailleurs informels qui jouent déjà un rôle important dans la collecte et le recyclage des déchets.

Les Philippines soulignent que les déchets et la pollution ne s’arrêtent pas aux frontières nationales et que les réponses doivent donc également être apportées à l’échelle régionale. Le dialogue de Makati devrait permettre de transformer ce besoin commun en partenariats et en flux d’investissement que les États membres pourront concrètement mettre en œuvre. - VNA

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