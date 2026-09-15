Culture-Sports

ASIAD 2026 : le Vietnam U23 fait match nul 1-1 avec le Koweït U23

Les U23 vietnamiens ont fait match nul 1-1 avec les U23 koweïtiens, le 15 septembre à Nagoya, pour leur entrée en lice dans le groupe C de l’ASIAD 2026.

L'équipe nationale vietnamienne de football des moins de 23 ans (U23) a fait match nul 1-1 avec l’équipe U23 du Koweït. Photo: VNA
L'équipe nationale vietnamienne de football des moins de 23 ans (U23) a fait match nul 1-1 avec l’équipe U23 du Koweït. Photo: VNA

Nagoya (VNA) – L'équipe nationale vietnamienne de football des moins de 23 ans (U23) a fait match nul 1-1 avec l’équipe U23 du Koweït, le 15 septembre à Nagoya, au Japon, lors de son premier match du groupe C du tournoi de football masculin des 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20).

Les deux équipes comptent un point après cette première journée. Dans l’autre match du groupe C, l’U23 Ouzbékistan a largement battu les Philippines U23 (5-1).

Après le nul 1-1 contre les U23 koweïtiens, l’entraîneur de l’U23 vietnamiens Dinh Hong Vinh a regretté le manque d’efficacité de ses joueurs, malgré de nombreuses occasions lors de leur entrée en lice dans le groupe C des ASIAD 2026.

« Nous avons eu 17 tirs, dont six cadrés, mais n’avons marqué qu’un but. C’est regrettable », a-t-il déclaré.

Il a souligné les difficultés liées à la préparation courte, à la différence physique avec les Koweïtiens et aux fortes pluies, tout en saluant la cohésion et la détermination de son équipe.

Avec un point après ce nul, les U23 vietnamiens affronteront les Philippines le 18 septembre. -VNA

#football #U23 vietnamiens #ASIAD 2026
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