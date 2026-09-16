Économie

Les produits vietnamiens accélèrent leur expansion sur le marché russe

Plus de 30 entreprises vietnamiennes participent au Salon international de l’alimentation et des boissons de Moscou 2026 (WorldFood Moscow 2026), ouvert le 15 septembre au Centre international des expositions Crocus Expo, dans l'oblast de Moscou.

Les visiteurs découvrent des produits vietnamiens. Photo: VNA
Les visiteurs découvrent des produits vietnamiens. Photo: VNA

​Moscou (VNA) - Plus de 30 entreprises vietnamiennes participent au Salon international de l’alimentation et des boissons de Moscou 2026 (WorldFood Moscow 2026), qui s’est ouvert le 15 septembre au parc des expositions Crocus Expo, dans l'oblast de Moscou.

Les entreprises vietnamiennes y présentent diverses catégories de produits, notamment des boissons, des fruits, des fruits séchés, des aliments transformés, des produits alimentaires prêts à consommer et des sauces, à la recherche de partenaires de distribution, afin d’élargir leur marché et d’accroître la notoriété de leurs marques en Russie.

Lors d'une interview accordée au correspondant de la VNA à Moscou, Duong Hoang Minh, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam en Russie, a estimé que la participation des entreprises vietnamiennes à de grands salons spécialisés tels que WorldFood Moscow contribuait à élargir les possibilités d’introduire les produits vietnamiens dans les réseaux de distribution russes.

Selon lui, alors qu’il y a cinq à sept ans, les produits de marques vietnamiennes étaient encore peu présents dans les grandes chaînes de supermarchés russes, les consommateurs peuvent aujourd’hui trouver plus facilement de nombreux produits vietnamiens, notamment des boissons, des fruits, des aliments prêts à consommer et des sauces.​

La présence croissante des produits vietnamiens sur le marché russe intervient alors que les échanges commerciaux bilatéraux continuent d’enregistrer une évolution positive. Au cours des sept premiers mois de 2026, le commerce extérieur entre le Vietnam et la Russie a atteint 3,24 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur un an.

Duong Hoang Minh a estimé que la participation au salon permettait aux entreprises vietnamiennes d’entrer directement en contact avec de grands acheteurs, de rechercher des partenaires et d’élargir leurs canaux de distribution. Il s’agit également d’une occasion pour elles de mieux cerner la demande du marché, d’adapter leurs produits et de développer des marques répondant aux goûts des consommateurs russes.

Selon le représentant du Bureau commercial du Vietnam en Russie, outre les efforts déployés par les entreprises, le partenariat stratégique global Vietnam-Russie et les contacts réguliers de haut niveau entre les deux pays contribuent à lever certaines difficultés liées aux échanges commerciaux, notamment dans les domaines de la logistique et des paiements bilatéraux. Les entreprises disposent désormais de davantage de possibilités, notamment le paiement en monnaies nationales et d’autres modes de règlement flexibles.​

Créé en 1992, WorldFood Moscow est l’un des grands événements annuels du secteur de l’alimentation et des boissons en Russie. Il réunit des producteurs, des fournisseurs, des chaînes de distribution, des représentants du secteur de l’hôtellerie-restauration et des services alimentaires (HoReCa), ainsi que des acheteurs. Cette année, 870 entreprises de plus de 30 pays et territoires participent au salon.

L’une des particularités de WorldFood Moscow 2026 réside dans la participation de nombreuses grandes chaînes de distribution et de grands acheteurs russes. Les organisateurs ont notamment mis en place la plateforme WorldFood Connect pour mettre en relation les entreprises avec leurs partenaires, ainsi que le Chain Purchasing Center, où les fournisseurs peuvent présenter leurs produits et échanger directement sur les possibilités de leur intégration aux réseaux de distribution. -VNA

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