Économie

Cao Bang sème le bio et connecte ses terroirs au marché européen

Environ 2.353 hectares de terrains agricoles de la province répondent aux normes de l’agriculture biologique, dont plus de 2.332 hectares consacrés à la culture d’épices — cannelle, badiane et gingembre — ayant obtenu des certifications reconnues à l’échelle internationale telles que celles de l’USDA (États-Unis), de l’UE et du JAS (Japon).

Cérémonie de mise en chantier de la première usine de transformation d'épices biologiques destinées à l'exportation à Cao Bang, le 24 août 2026. Photo : VNA
Cérémonie de mise en chantier de la première usine de transformation d'épices biologiques destinées à l'exportation à Cao Bang, le 24 août 2026. Photo : VNA

Cao Bang (VNA) – La province de Cao Bang, dans le Nord, ambitionne d’ouvrir les portes du marché européen à ses épices et produits agricoles d’excellence, misant sur un partenariat stratégique pour faciliter les connexions commerciales et de propulser le terroir local sur la scène européenne.

Le président du Comité populaire provincial, Lê Hai Hoa, a dévoilé cet objectif lors d’une séance de travail, mardi 15 septembre, avec la SARL de développement agricole et de conseil en environnement (DACE) et des partenaires internationaux, destinée à examiner des solutions pour développer des zones de production agricole verte et durable et pour connecter les produits agricoles locaux au marché européen.

Cao Bang vise à introduire plus largement ses épices et produits agricoles de haute qualité sur le marché européen grâce aux réseaux de l’entreprise DACE, a-t-il déclaré.

La province adopte un modèle de production agricole fondé sur le principe rigoureux des «trois non». Cette réglementation stipule l’interdiction stricte des semences génétiquement modifiées (OGM), ainsi que l’usage d'herbicides et de pesticides chimiques, a-t-il indiqué.

Le responsable a déclaré que le développement de l’agriculture biologique devait aller au-delà de la simple augmentation de la valeur économique, en mettant davantage l’accent sur l’amélioration des moyens de subsistance et la garantie de revenus durables — en particulier pour les communautés de minorités ethniques — tout en favorisant progressivement une culture de production écologique parmi les habitants locaux.

Cao Bang compte actuellement environ 8.400 hectares de cultures industrielles à cycle court et d’autres cultures de plein champ. Les surfaces consacrées aux épices couvrent près de 795 hectares — dont 408 hectares de gingembre et 236 hectares de curcuma — tandis que les plantes médicinales occupent 116 hectares.

Environ 2 353 hectares de terrains agricoles répondent aux normes de l’agriculture biologique ; ce chiffre inclut plus de 2.332 hectares de cultures d’épices (cannelle, badiane et gingembre) ayant obtenu des certifications reconnues à l’échelle internationale, telles que celles de l’USDA (États-Unis), de l’UE et du JAS (Japon).

Pour compléter la chaîne de valeur, DACE développe également une usine de transformation, de conservation et d’exportation d’épices biologiques dans la commune de Dông Khê.

Le directeur de DACE, Trân Van Hiêu, et des experts internationaux ont salué le potentiel de Cao Bang en matière de produits agricoles biologiques, notamment le gingembre, qui commence à s’implanter sur les marchés européens.

Toutefois, les partenaires ont souligné que l’échelle de production actuelle demeure modeste et qu’il est nécessaire d’étendre les zones de culture pour répondre à la demande croissante des marchés haut de gamme.

Le président du Comité populaire provincial, Lê Hai Hoa, a demandé aux organismes provinciaux d’intensifier la communication et de sensibiliser les agriculteurs et les entreprises à la production durable. Il a également exprimé l’espoir que l’autoroute Dông Dang-Trà Linh, une fois achevée, contribuerait à réduire les coûts logistiques et à accroître les revenus des producteurs.

La province vise à obtenir, d’ici décembre 2026, la certification Demeter — considérée comme l’une des normes les plus exigeantes en matière d’agriculture biodynamique et biologique — pour le gingembre cultivé dans la zone de Thuong Thôn. Cette initiative devrait marquer une avancée majeure dans la transformation des pratiques de production agricole locales.

Outre les épices, Cao Bang prévoit d’étendre progressivement son écosystème de production, de transformation et de consommation à d’autres produits agricoles à fort potentiel, tels que les vers à soie, le bambou, la gelée d’herbe noire, l’ananas, le fruit de la passion et la goyave.

La province continuera également de solliciter des partenaires internationaux pour connecter et accompagner les investisseurs du secteur pour moderniser l’agriculture locale et accélérer sa transition durable. – VNA

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#zones d’agriculture biologique #province de Cao Bang #marché européen
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