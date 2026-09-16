Économie

L’Accord commercial préférentiel Vietnam-Mercosur ouvre de nouveaux horizons

Le Vietnam et l’Argentine disposent de nouvelles opportunités pour élargir leur coopération commerciale, notamment grâce à l’accélération des négociations sur l’Accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Mercosur, ainsi qu’à la demande d’adhésion de l’Argentine à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, s’exprime lors de la 30e Journée de l’exportation, à Buenos Aires, le 15 septembre. Photo : VNA
L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, s’exprime lors de la 30e Journée de l’exportation, à Buenos Aires, le 15 septembre. Photo : VNA

Buenos Aires (VNA) – Le Vietnam considère l’Argentine et le Marché commun du Sud (Mercosur) comme des partenaires importants en Amérique du Sud, a déclaré l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, soulignant le potentiel de développement de la coopération en matière de commerce et d’investissement entre les deux parties.

La progression des négociations sur l’Accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Mercosur promet d’ouvrir de nouvelles opportunités aux entreprises des deux parties, renforçant ainsi la connectivité entre ces économies hautement complémentaires, a-t-elle estimé lors de la 30e Journée de l’exportation, organisée mardi 15 septembre à Buenos Aires par la Chambre des exportateurs de la République argentine (CERA) sur le thème «Nouvelle frontière de l’exportation : la transformation en cours».

Selon la diplomate, le commerce entre le Vietnam et l’Argentine a atteint 4,27 milliards de dollars en 2025, en hausse de 4,1% sur un an. Sur ce total, les exportations vietnamiennes vers l’Argentine ont atteint 876,74 millions de dollars et les importations vietnamiennes depuis l’Argentine se sont établies à 3,39 milliards de dollars.

Le Vietnam exporte pour l’essentiel des équipements électriques et électroniques, des chaussures, des machines, des produits textiles et d’habillement, des équipements optiques vers l’Argentine d’où il importe en revanche des céréales, du maïs, des aliments pour animaux, de la farine de soja, du coton, du cuir, de la viande et des produits laitiers.

La diplomate a souligné que les deux pays disposent encore d’une importante marge de coopération dans les domaines forts de l’Argentine tels que
les minéraux stratégiques, la biotechnologie, les énergies renouvelables et les produits pharmaceutiques. Dans l’autre sens, l’offre vietnamienne en machines, équipements, composants électroniques et biens de consommation s’impose comme des intrants de haute qualité et à prix compétitifs pour le développement industriel de l’Argentine.

Les négociations sur l’Accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Mercosur ont débuté en décembre 2025, et le premier cycle s’est tenu à Buenos Aires du 24 au 28 août dernier.

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Représentants d’entreprises et d’organisations argentines participant à la 30e Journée de l’exportation, à Buenos Aires, le 15 septembre. Photo : VNA

La diplomate a souligné que le Mercosur représente un marché de plus de 270 millions d’habitants, tandis que les échanges commerciaux entre le Vietnam et le bloc sont passés d’environ 6,6 milliards de dollars en 2015 à plus de 12 milliards l’année dernière.

La signature de l’Accord commercial préférentiel devrait contribuer à réduire les barrières tarifaires et non tarifaires, à élargir les marchés et à diversifier les sources d’approvisionnement, profitant ainsi aux entreprises et aux consommateurs des deux parties, a-t-elle affirmé.

Concernant l’Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), l’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a salué la demande formelle déposée par l’Argentine le 2 juin dernier.

En tant que membre fondateur et président du CPTPP en 2026, le Vietnam se coordonnera avec les autres membres durant le processus correspondant, a-t-elle déclaré.

Selon elle, la combinaison d’un PTA entre le Vietnam et le Mercosur et de l’adhésion éventuelle de l’Argentine au CPTPP ouvrirait de nouvelles opportunités pour les entreprises des deux pays, le Vietnam servant de porte d’entrée à l’Argentine vers l’ASEAN et l’Argentine de plateforme pour le Vietnam vers l’Amérique du Sud.

De son côté, le ministre argentin des Affaires étrangères Pablo Quirno a indiqué que les exportations argentines avaient atteint près de 58 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse de 23% sur un an, tandis que le ministre argentin de l’Économie Luis Caputo a souligné l’importance de la stabilité macroéconomique et la discipline budgétaire pour l’investissement et la croissance.

Le ministre argentin de la Déréglementation et de la Transformation de l’État, Federico Sturzenegger, a souligné la suppression d’environ 17.000 réglementations ainsi que les mesures visant à réduire les coûts logistiques et à élever la compétitivité des produits argentins

Le président de la CERA, Fernando Landa, a indiqué que les exportations argentines pourraient atteindre un niveau record de 103,2 milliards de dollars cette année, portées par les secteurs de l’énergie, des mines, de l’agriculture et de l’industrie. – VNA



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#Accord commercial préférentiel entre le Vietnam et le Mercosur
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