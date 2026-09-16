Le Vietnam renforce sa coopération avec la France dans l’innovation

Paris (VNA) - Du 13 au 16 septembre 2026, une délégation de la Commission centrale des politiques et des stratégies, conduite par son chef adjoint Nguyen Duc Trung, a effectué une visite de travail et d’étude du terrain en France.

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Dans ce cadre, la délégation a travaillé avec l’ambassade du Vietnam en France, effectué une visite à Station F et rencontré l’Université Paris-Saclay pour échanger sur les expériences en matière de science et technologie, d’innovation, d’écosystème des start-up et de développement des ressources humaines.

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Lors de ces rencontres, Nguyen Duc Trung a souligné que les relations Vietnam-France se développaient favorablement, mais que les coopérations économique, d’investissement et technologique disposaient encore d’un large potentiel. Les deux parties doivent ainsi continuer à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération, notamment dans ces domaines.



À l’ambassade du Vietnam, la délégation a salué le rehaussement des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global en octobre 2024, un jalon majeur créant un cadre pour élargir une coopération plus profonde et substantielle. Les deux parties ont également abordé la situation socio-économique et les orientations futures.

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La délégation pose pour une photo souvenir avec des représentants de l'Université Paris-Saclay. Photo : VNA.





À Station F, la délégation s’est informée du fonctionnement de ce centre de start-up, des mécanismes de sélection et de soutien aux entreprises innovantes, de la mobilisation des ressources et de l’évaluation de l’écosystème. Elle a également échangé avec la société Rizlum Team et l'association Global Connect Vietnam France (GCVF) sur les perspectives de coopération entre Station F avec les partenaires vietnamiens.



Lors de la séance de travail avec les dirigeants et scientifiques de l’Université Paris-Saclay, les échanges ont porté sur la création d’un écosystème de recherche lié à l’innovation, la gouvernance, le transfert de technologie, la propriété intellectuelle et les liens entre recherche, formation et entreprises. En tant qu’organe chargé de conseiller en matière de politiques, la Commission centrale des politiques et des stratégies souhaite renforcer les échanges d’informations et d’expériences avec les organismes et institutions français dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, ainsi que la coopération entre universités, instituts de recherche et entreprises, afin d’améliorer la qualité du conseil en matière de politiques et de stratégies de développement socio-économique et de contribuer à approfondir les relations Vietnam-France. -VNA